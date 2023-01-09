Поплавская раскритиковала заявление Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ»

Актриса Яна Поплавская раскритиковала актера Артура Смольянинова за слова о поддержке украинской армии и готовности выступать в конфликте на стороне Украины. В разговоре с «Известиями» 9 января она сообщила, что посвятила этой теме пост в своем Telegram-канале и зачитала отрывки из него.

«Иди воюй, Артур, чего ж разговоры разговаривать! Только никуда ты не пойдешь. Словоблудием заниматься смелости не нужно! За свою позицию и принципы надо отвечать жизнью», — написала Поплавская.

Она заявила, что имя Смольянинова и фильмы, в которых тот снимался, забудут. По словам Поплавской, для таких, как он, лучшее наказание — это «равнодушие и забвение».

Покинувший Россию Смольянинов в интервью, которое он дал несколько дней назад одному из западных изданий, заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отметила в беседе с «Известиями», что артист после таких высказываний упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров также осудил Смольянинова за слова о готовности «воевать за ВСУ».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.