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Шахназаров осудил Смольянинова за слова о готовности «воевать за ВСУ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с «Известиями» прокомментировал слова актера Артура Смольянинова о поддержке ВСУ и готовности выступать в конфликте на стороне Украины.

Ранее в интервью одному из украинских изданий покинувший Россию Смольянинов заявил, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

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«Я не думаю, что имеет смысл вообще придавать значение тому, что сказал Смольянинов. Ну кто такой Смольянинов? <...> Он что-то сделал? Что-то сыграл?» — сказал Шахназаров.

По его мнению, актер либо «сошел с ума», либо показал свою истинную позицию, с которой давно жил.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, в свою очередь, заявил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

По мнению депутата, артист должен повторить путь журналиста Александра Невзорова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Александра Невзорова).

Еще в конце октября Гагаринский суд Москвы признал виновным Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса. Согласно заключению эксперта-лингвиста, высказывания Смольянинова характеризуют действия российской армии как «захватнические и связанные с геноцидом».

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