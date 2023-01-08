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Депутат обратится в СК после слов актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ»

Депутат Госдумы Хамзаев обратится в СК после слов актера Смольянинова о готовности «воевать за ВСУ»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев 8 января заявил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.

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Покинувший Россию артист в интервью одному из украинских изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Также он заявил, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

По мнению депутата, артист должен повторить путь журналиста Александра Невзорова (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Александра Невзорова).

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам», — указал он в беседе с «РИА Новости».

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила в свою очередь, что последние высказывания Смольянинова о России являются поводом для размышления. По ее мнению, артист потерял связь со своей страной.

«Думаю, нам обязательно это надо обсудить с коллегами, подумать, как реагировать и должна ли быть какая-то реакция на подобное», — добавила она.

В марте прошлого года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в отношении Невзорова. По информации следствия, он опубликовал на своей странице в соцсети и на канале в YouTube «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Тогда же Минюст РФ внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов. В мае МВД России объявило журналиста в розыск.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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