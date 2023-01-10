Актер Фидаров заявил о готовности спасти Смольянинова выстрелом в ногу

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров заявил, что, окажись он с актером Артуром Смольяниновым на поле боя, предпочел бы выстрелить бывшему коллеге в ногу.

«Если он окажется на поле боя. Вы знаете, я думал об этом после его слов. Смотря какими были бы обстоятельства нашей встречи. Если бы я понимал, что выстрелю ему в ногу и тем самым спасу его, потому что я знаю, с кем я туда заходил, они таких не оставляют. Это достойные ребята, и там они работают подчистую. Поэтому я бы, может быть, выстрелил бы ему в ногу и взял бы его в плен. Чтобы он просто выжил», — сказал он.

Тем не менее артист выразил надежду на то, что Смольянинов не будет участвовать в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку российские военные, добавил он, актера не пожалеют.

Ранее, 8 января, Артур Смольянинов пообещал застрелить Сослана Фидарова. Соответствующее обещание прозвучало в ходе интервью для одного из украинских изданий. Покинувший Россию актер заявил, что ему «плевать», даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне ВСУ.

В ответ на высказывание Фидаров записал видеообращение, в котором выразил уверенность в том, что но поле боя Смольянинов никогда не попадет, именно по этой причине он не сможет выполнить свою угрозу. Также артист передал бывшему коллеге привет от российских военнослужащих, погибших в зоне спецоперации.

По поводу высказывания Смольянинова в Кремле не сочли «ничего хорошего». 9 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что об этом думают соответствующие ведомства.

Так председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в тот же день поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Адвокат Алексей Гавришев рассказал о том, что актера ожидает дело о дискредитации вооруженных сил и сейчас Смольянинову грозит серьезное наказание, так как ранее он у же привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности.

В разговоре с «Известиями» лейтенант Луганской Народной Республики Игорь Пинчук выразил мнение, что актер Артур Смольянинов должен быть наказал за высказывания о России.