Лейтенант ЛНР призвал наказать актера Смольянинова за высказывания о России

Актер Артур Смольянинов должен быть наказал за высказывания о России. Об этом 9 января заявил лейтенант Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Пинчук в беседе с «Известиями».

«Сейчас то время, когда идет идентификация каждого как человека. Каждый должен показать свою позицию. К сожалению, получается так, что те, кто в кино играл патриотов, на самом деле оказались предателями. Предателями, как раз такими, которые в самое тяжелое для нашего народа время такие вещи делают. Конечно, это должно быть наказуемо однозначно», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Известиями» сообщила, что Игорь Пинчук — байкер из Санкт-Петербурга, который ушел на фронт. Она также заявила, что Смольянинов упадет в глазах соотечественников и зрителей.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из западных изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то только на стороне Украины. Также он указал, что ему плевать на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «ничего хорошего» не думают о заявлениях Смольянинова. По словам Пескова, важнее, что думают об этом соответствующие ведомства.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сказал, что сейчас такое время, когда все лжепатриоты «хорошо проявляются». Важно, чтобы они не заработали больше ни копейки в России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.