Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова в свой адрес

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров в воскресенье, 8 января, ответил на угрозы актера Артура Смольянинова, который пообещал застрелить его. Видеообращение Фидарова было опубликовано в Telegram-канале информационного портала «ОсНова».

«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь... Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — сказал он и передал бывшему коллеге привет от российских военнослужащих, погибших в зоне конфликта.

Ранее в этот день вышло интервью Артура Смольянинова для одного из украинских изданий. Покинувший Россию актер заявил, что ему «плевать», даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера.

До этого, в конце октября, Гагаринский суд Москвы признал Смольянинова виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса. Согласно заключению эксперта-лингвиста, высказывания Смольянинова характеризуют действия российской армии как «захватнические и связанные с геноцидом».