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Актер Фидаров ответил на угрозы Смольянинова в свой адрес

Актер Сослан Фидаров призвал перестать врать бежавшего на Украину Артура Смольянинова
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров в воскресенье, 8 января, ответил на угрозы актера Артура Смольянинова, который пообещал застрелить его. Видеообращение Фидарова было опубликовано в Telegram-канале информационного портала «ОсНова».

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«По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь... Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет», — сказал он и передал бывшему коллеге привет от российских военнослужащих, погибших в зоне конфликта.

Ранее в этот день вышло интервью Артура Смольянинова для одного из украинских изданий. Покинувший Россию актер заявил, что ему «плевать», даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера.

До этого, в конце октября, Гагаринский суд Москвы признал Смольянинова виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса. Согласно заключению эксперта-лингвиста, высказывания Смольянинова характеризуют действия российской армии как «захватнические и связанные с геноцидом».

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