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Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил актера Смольянинова в перечень террористов и экстремистов
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актер Артур Смольянинов (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Артура Смольянинова) включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Это следует их данных ведомства.

«Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 года рождения, город Москва», — значится в списке, указывает «Газета.Ru».

Людям, включенным в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, размещать информацию в Сети, а также участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме получения зарплат, уплаты налогов и возмещения ущерба.

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Ранее, 13 января, Министерство юстиции России включило Смольянинова в реестр иноагентов.

До этого, 8 января, покинувший Россию Смольянинов в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего», и отметил, что об этом думают соответствующие ведомства.

Смольянинов начал свою карьеру в кино в 1998 году, когда на экраны вышел фильм «Кто, если не мы». В 2004 году он окончил актерское отделение режиссерского факультета Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). После этого Смольянинов снимался в таких картинах, как «Триумф», «Тайный знак», «Шик» и др. Он также сыграл Лютого в фильме Федора Бондарчука «Девятая рота».

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