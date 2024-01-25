Политолог заявил о желании Зеленского обвинить Россию в крушении Ил-76

Президент Украины Владимир Зеленский, поднимая вопрос о международном расследовании крушения военно-транспортного Ил-76, хочет снять с себя ответственность и переложить ее на РФ. Об этом «Известиям» 25 января заявил политолог Александр Асафов.

«Дело в том, что Зеленский и его окружение, военные источники, различные эксперты уже совершили явку с повинной, фактически признав, что это дело рук Вооруженных сил Украины. Они уже попытались это представить как собственное достижение. Однако по открывшимся обстоятельствам стало понятно, что международное сообщество относится к этому иначе, да и оценивает это совершенно по-другому, поэтому теперь необходима попытка для того, чтобы переложить ответственность на Россию хоть в каком-нибудь ключе», — сказал Асафов.

По его словам, это террористическое действие и фактическое преступление, поэтому киевский режим будет пытаться снять с себя ответственность.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении военных ВСУ.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь, в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Ведомство также обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Зеленский спустя полдня после случившегося прокомментировал инцидент, сказав, что украинская разведка занимается выяснением судьбы пленных. Вместе с тем он отметил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».