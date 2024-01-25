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Спецслужбы Венгрии ликвидировали готовившую захват власти группировку

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Фото: police.hu
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Спецслужбы Венгрии ликвидировали группировку «Скифская Венгрия», которая готовила вооруженный захват власти, сообщило в среду вечером, 24 января, Национальное управление полиции. Были задержаны 11 человек, восемь из которых допрошены, сообщили в полиции.

«Спецоперация велась одновременно в городах Веспрем, Пешт, Зала, Бач-Кишкун и Будапешт. Почти 150 полицейских провели аресты и обыски в 10 населенных пунктах. В отношении 11 человек были приняты меры задержания, восемь из них — семь мужчин и одна женщина — допрошены следователями как подозреваемые», — сказано в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что в ноябре 2023 года на видеохостинг был выложен ролик, в котором члены группировки заявили, что собирают для «Скифской Венгрии» национальные воинские части. Бывших и нынешних членов правительства они намеревались арестовать, а в случае сопротивления силами полиции сформированные воинские части группировки вступят с ними в борьбу.

С того момента спецслужбы стали наблюдать за деятельностью группировки, было возбуждено дело о подготовке к насильственной смене конституционного строя, выявлены участники. Утром 24 января членов радикальной группы арестовали.

В их домах при обыске было обнаружено оружие, боеприпасы, фальшивые документы, в том числе дипломатические, и прочие бумаги, отрицавшие существование венгерского государства, компьютерная техника. Всё это изъято для тщательного изучения деятельности радикалов в рамках расследования их незаконной деятельности.

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В конце декабря 2023 года Сербия оказалась на грани политического переворота. Президент Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет, как бы ни старалась оппозиция. Бывший министр обороны и экс-глава контрразведки Сербии, председатель «Движения социалистов» Александр Вулин отмечал тогда, что протесты в стране, как в случае с украинской «оранжевой революцией», имеют мощную поддержку с Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов.

В июне 2023 года в Киргизии было задержано более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики задержали группу людей, которые дали признательные показании в намерении совершить насильственный захват власти.

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