В Киргизии задержали более 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота
В Киргизии задержано более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Об этом 6 июня сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
«Задержаны Н.Р.С. и ее основные сподвижники Н.Р.С., И.Г.С., М.А.Ж. и Д.Т.А., которые дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ», — цитирует сообщение ведомства портал kg.24.
По данным спецслужб, всего в группу заговорщиков входило более 100 человек.
Сотрудники ГКНБ задержали группу людей, подозреваемую в подготовке госпереворота, накануне, 5 июня.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии можно охарактеризовать как тревожные. Он отметил, что Москва «внимательно всё отслеживает».
В свою очередь политолог Аждар Куртов заявил в беседе с «Известиями», что государственный переворот в какой-то степени политическая традиция для Киргизии, но в настоящее время он маловероятен.