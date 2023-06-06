Реклама
Прямой эфир
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС
Мир
МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз
Общество
В отношении экс-главы иркутского Минздрава возбудили еще одно дело
Общество
Два жителя Нижегородской области погибли из-за отравления алкоголем
Общество
Приговор по делу Ройзмана о дискредитации ВС России вступил в силу
Мир
Власти Дании заявили об ожидании от РФ сигнала о мирном решении конфликта
Армия
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В Киргизии задержали более 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота
Мир
AP заявило о ненасильственной смерти разведчика Ханссена
Происшествия
Три машины и мотоцикл подожгли ночью в Иркутске

В Киргизии задержали более 30 человек по подозрению в подготовке госпереворота

0
Фото: пресс-центр ГКНБ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киргизии задержано более 30 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Об этом 6 июня сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«Задержаны Н.Р.С. и ее основные сподвижники Н.Р.С., И.Г.С., М.А.Ж. и Д.Т.А., которые дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ», — цитирует сообщение ведомства портал kg.24.

По данным спецслужб, всего в группу заговорщиков входило более 100 человек.

Достичь передела: что стоит за попыткой госпереворота в Судане
И почему за ситуацией в африканской республике так бдительно наблюдает Китай

Сотрудники ГКНБ задержали группу людей, подозреваемую в подготовке госпереворота, накануне, 5 июня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии можно охарактеризовать как тревожные. Он отметил, что Москва «внимательно всё отслеживает».

В свою очередь политолог Аждар Куртов заявил в беседе с «Известиями», что государственный переворот в какой-то степени политическая традиция для Киргизии, но в настоящее время он маловероятен.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023