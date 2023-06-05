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Политолог оценил риск госпереворота в Киргизии

Куртов: госпереворот — политическая традиция для Киргизии, но сейчас он маловероятен
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bi Xiaoyang
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Государственный переворот в какой-то степени политическая традиция для Киргизии, но в настоящее время он маловероятен. Об этом 5 июня «Известиям» сообщил политолог Аждар Куртов.

Ранее в этот день сообщалось, что в Киргизии задержали группу людей, готовившую государственный переворот.

«Киргизия — одна из немногих стран постсоветского пространства, пережившая несколько подобных ситуаций с госпереворотами. И первый президент [Аскар] Акаев был свергнут, и [второй президент Курманбек] Бакиев был свергнут. Поэтому в какой-то степени это их политическая традиция — вместо того, чтобы побеждать на честных выборах, устаивать госперевороты, когда власть не устаивает часть политической элиты», — сказал Куртов.

Также политолог указал на зарубежное влияние на политическую ситуацию в Киргизии.

«Плюс к этому, это, конечно, деятельность западных организаций, еще при Акаеве эту немногочисленную и бедную природными ресурсами республику наводнили зарубежные организации, которые соответствующим образом настраивали население», — сказал он.

При этом собеседник «Известий» отметил, что в настоящее время положение дел в стране изменилось к лучшему по сравнению с тем, что было 20–30 лет назад.

«Окрепли соседи Киргизии, такие как Китай, Казахстан, РФ, хоть она и не имеет непосредственной границы с Киргизией. Более-менее перешла в другую фазу, не такую острую, война в Афганистане. Эти обстоятельстве действуют как стабилизирующий фактор. Но власть притягивает, всё равно будут претенденты, которые хотят попользоваться властью для собственного обогащения. Однако я думаю, что службы Киргизии стали работать более эффективно, на опережение», — заключил он.

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Ранее этим же днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сообщения о попытке государственного переворота в Киргизии можно охарактеризовать как тревожные. Он отметил, что Москва «внимательно всё отслеживает».

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