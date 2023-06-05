В Киргизии задержали организаторов возможного госпереворота

В Киргизии задержали группу людей, готовившую государственный переворот. Об этом 5 июня сообщил портал 24.kg.

По его данным, задержание провели сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизской Республики.

«Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно», — рассказал источник издания.

Ранее, 24 мая, экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента страны Александра Лукашенко.

В феврале президент Белоруссии отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота.