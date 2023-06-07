«Заварушка точно будет»: как в Киргизии разоблачили госпереворот

В Киргизии сообщили о предотвращении госпереворота. Согласно данным силовиков, в группе заговорщиков состояло свыше 100 человек, идейным вдохновителем и организатором называют оппозиционного политика Розу Нурматову. Спецслужбы также опубликовали записи разговоров задержанных. Согласно этим материалам, выступления готовились в нескольких городах. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о заговоре

Сотрудники Госкомитета по нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) задержали более 30 человек, которых подозревают в подготовке госпереворота . На опубликованных видео видно, как нескольких мужчин выволокли из автомобилей на оживленных трассах, еще минимум одно задержание произошло на территории частного сектора. На кадрах также заметны вскрытые сейфы, пачки денег, кредитные карты, флешки и печати.

Согласно данным ГКНБ, все задержанные дали признательные показания и были помещены в изолятор временного содержания . В ходе обысков у них изъяли «вещественные доказательства, подтверждающие преступные намерения», возбуждено уголовное дело. Всего в группе заговорщиков состояло более 100 человек из разных регионов страны.

Фото: youtube.com

Преступным лидером в ГКНБ называют председателя политической партии «Элдик Кенеш» Розу Нурматову. «Под ее руководством регулярно проводились встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц», — отмечают в ведомстве. Члены группы якобы рассчитывали на финансирование из-за рубежа, а начать активную фазу госпереворота планировали после возникновения недовольства в обществе из-за какого-либо происшествия.

В ГКНБ также опубликовали запись разговора, на которой задержанные обсуждают план действий. Ролик начинается со слов Нурматовой, которая говорит, что «заварушка точно будет, надо прорваться и захватить». «Я к этому внутренне готова. Вы уже должны знать, сколько ребят есть, нам нужно и число, и физическая сила», — рассуждает она. Ее собеседник отвечает, что он и еще 10 человек едут в Бишкек. «Сам всех собрал, завтра проведем встречу», — обещает он.

Что известно об организаторе

Роза Нурматова долгое время считалась сторонницей нынешнего президента страны Садыра Жапарова. В 2012 году она возглавляла штаб его партии «Ата-Журт», помогала на выборах главы государства его соратнику, а ныне главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. При этом критиковала президентов Бакиева и Атамбаева, в том числе требовала национализации золоторудного месторождения Кумтор.

В одном из своих последних выступлений Нурматова назвала себя советским человеком и консерватором . «Идет процесс грубого навязывания западных ценностей — культивируются однополые браки, коррекция пола, бесполость, зоофилия и т.д. Недалек тот день, когда это придет и к нам! Мы знаем, что в марте 2020 года в Бишкеке была попытка устроить шествие феминисток, их силой разогнали агрессивные люди. Это подавление демократии, свободомыслия?» — высказывалась она.

Фото: пресс-служба ГКНБ КР Роза Нурматова

Собственное политическое объединение «Элдик Кенеш» Нурматова создала в 2010 году . Сначала оно действовало в формате политического движения, позже стало партией. Широкой популярностью, правда, не пользовалось. В 2020 году «Элдик Кенеш» регистрировалось для участия в парламентских выборах, но не смогло внести избирательный залог, а потому в бюллетене не значилось.

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Слухи об акциях протеста и беспорядках циркулируют в Киргизии с конца прошлого года. Возможные выступления связывали с так называемым Комитетом по защите Кемпир-Абада. Это объединение бывших государственных деятелей и оппозиционных лидеров, которые раскритиковали проект делимитации границы с Узбекистаном. Дело в том, что разрешение приграничного вопроса предполагает обмен территориями, в том числе передачу Ташкенту Кемпир-Абадского водохранилища на юге Киргизии.

Комитет успел провести одну акцию протеста, после этого более 20 человек задержали. Позже некоторых из них под давлением общественности отпустили под домашний арест, часть дела засекретили. В СМИ при этом появились аудиозаписи, которые якобы доказывают, что задержанные готовили массовые беспорядки с последующим захватом власти.

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Кроме того, киргизские должностные лица обвиняли в подготовке беспорядков депутата парламента, лидера фракции «Бутун» Адахана Мадумарова . Летом прошлого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что спецслужба располагает соответствующей оперативной информацией. «Они готовят беспорядки в стране и намереваются провести государственный переворот. Ваши родные братья, включая брата Абдысатара, недавно собрались и сказали, что Адахан ака придет к власти и они всем покажут. Скоро задержим ваших родственников, вы будете кричать», — сказал Ташиев на заседании парламента, а также пригрозил сломать Мадумарову руку.

Долгое время, впрочем, дело никак не двигалось. Но в конце мая в парламенте создали комиссию, которая должна рассмотреть вопрос о лишении Мадумарова депутатской неприкосновенности. «Я спросил: какие ко мне претензии? Я вдыхаю много воздуха, пью воду, хожу пешком по Бишкеку? Они рассуждают о насильственном захвате власти. Я много раз говорил, что даже если они откроют двери и потащат меня, не пойду во власть, в эти кабинеты», — заявлял сам депутат.

Что говорят эксперты

В Киргизии богатый опыт насильственной смены власти. В 2005 году протестующие свергли президента Аскара Акаева, в 2010-м — Курманбека Бакиева. Президент Алмазбек Атамбаев в 2017-м самостоятельно покинул пост, но позже его лишили неприкосновенности и отправили за решетку по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий. В 2020 году массовые протесты привели к досрочной отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

Киргизский политолог Денис Бердаков говорит, что в стране у каждого оппозиционного политика есть группа сторонников, каждая насчитывает от 50 до 10 тыс. человек. Все они в той или иной мере готовят протестные мероприятия, которые могут сопровождаться нарушением закона.

Митинг у гостиницы «Иссык-Куль» с требованием об отставке парламента в Бишкеке, Киргизия, 2020 год Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

— Особенность нынешнего момента в Киргизии в том, что власть стала довольно жесткой, строго структурированной, в силу этого она быстрее выявляет и устраняет возникающие угрозы, — считает собеседник.

Политолог Марс Сариев отмечает, что нынешнее дело о госперевороте вызывает много вопросов.

— Роза Нурматова — политик не первой величины, ее партия тоже малоизвестна. Фамилий каких-то знаковых оппозиционеров, бизнесменов не прозвучало. В целом наше политическое поле довольно сильно зачищено, потенциала для силовой смены власти сейчас я не вижу. Нынешнее дело и у меня, и у других киргизских экспертов вызывает недоумение, — подчеркнул он.