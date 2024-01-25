На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе

В Одессе во время ночной воздушной тревоги в ночь на 25 января было поражено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«В Одессе зафиксировано попадание в промышленный объект», — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего Кипер не привел.

О взрывах в Одессе стало известно ранее 24 января. По информации СМИ, в центре города было зафиксировано ЧП. В Николаевской, Одесской и Харьковской областях также действовал режим воздушной тревоги.

Ранее о взрывах в Одесской области сообщалось 17 января. Тогда в Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. В тот же день сообщалось о взрывах в Одессе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.