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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе

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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region
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Взрывы снова прогремели в Одессе. Об этом в среду, 17 января, сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент в Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее в этот день сообщалось о взрывах Одессе. Тогда по всей территории Одесской области также была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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