Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на юге Украины. Местное издание «Думская» около 21:50 в среду, 24 января, сообщило в Telegram-канале о громких звуках в городе.

«В центре слышен взрыв! Громко в Одессе! Предварительно, работа ПВО», — сказано в сообщении.

По информации издания, в центре города зафиксировано ЧП. В Николаевской, Одесской и Харьковской областях действует режим воздушной тревоги.

Украинский Telegram-канал «Политика страны» также сообщил о взрывах в Одессе. Иных подробностей не приводится.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее о взрывах в Одесской области сообщалось 17 января. Тогда в Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. В тот же день сообщалось о взрывах Одессе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.