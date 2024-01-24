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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

«Думская»: взрыв прогремел в Одессе на юге Украины
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Фото: Global Look Press/Ruslan Kaniuka
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на юге Украины. Местное издание «Думская» около 21:50 в среду, 24 января, сообщило в Telegram-канале о громких звуках в городе.

«В центре слышен взрыв! Громко в Одессе! Предварительно, работа ПВО», — сказано в сообщении.

По информации издания, в центре города зафиксировано ЧП. В Николаевской, Одесской и Харьковской областях действует режим воздушной тревоги.

Украинский Telegram-канал «Политика страны» также сообщил о взрывах в Одессе. Иных подробностей не приводится.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее о взрывах в Одесской области сообщалось 17 января. Тогда в Одесской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. В тот же день сообщалось о взрывах Одессе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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