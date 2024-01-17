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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в Одессе. Об этом 17 января сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент по всей территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Накануне, 16 января, сообщалось о взрывах в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Тогда в этом регионе, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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