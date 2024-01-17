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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом 16 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент в Днепропетровской области, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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В этот же день сообщалось о взрывах в Харькове.

Ранее, 15 января, взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. За сутки это была третья серия взрывов в городе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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