Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом 16 января сообщило украинское издание «Страна.ua».
Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, в данный момент в Днепропетровской области, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
В этот же день сообщалось о взрывах в Харькове.
Ранее, 15 января, взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. За сутки это была третья серия взрывов в городе.
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