Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 15 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что за сутки это уже третья серия взрывов в городе.

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в Харьковской области на востоке Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.