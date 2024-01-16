Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы произошли в Харькове. Об этом 16 января сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на областную полицию.
«Власти города и области подтверждают эту информацию, заявляя о ракетном обстреле», — говорится в Telegram-канале издания.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее, 15 января, взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне. За сутки это была третья серия взрывов в городе.
В тот же день сообщалось, что взрывы прогремели в Харьковской области на востоке Украины.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.