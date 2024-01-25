В Аргентине прошли митинги против реформ президента Милея

В Аргентине проходят митинги против реформ президента страны Хавьера Милея и его реформ, демонстрации организованы Всеобщей конференцией труда (ВКТ). Об этом сообщила газета Clarin в среду, 24 января.

Протесты начались в Буэнос-Айресе около полудня. Транспорт встал в 19:00 (1:00 25 января мск), продолжила работать только часть маршрутов. Митинг был полностью обговорен с полицией и проводился согласно требованиям закона. Глава администрации Буэнос-Айреса Хорхе Макри отметил, что в городе был соблюден порядок, несмотря на обилие протестующих, которые заполнили улицы.

«Сегодня мы увидели, как тысячи людей маршировали организованно и как можно меньше препятствовали движению транспорта, проходя по местам, разрешенным силами безопасности. Жители Буэнос-Айреса предпочли жить в правопорядочном городе», — заявил он.

В ходе марша депутат Эрнан Ломбарди резко высказался в сторону демонстрантов, заявив, что члены профсоюза, выступившие с речью, не предложили «ни единой идеи», как можно было бы поспособствовать экономическому развитию страны. Он подчеркнул, что на их плечах лежит вина за бедность аргентинского населения.

«Большинство аргентинцев проголосовали за перемены, которые мы собираемся поддерживать и защищать», — высказался он.

Однако входящий в профсоюз политик Хулио Пиумато ответил, что реформы президента Милея нарушают номы конституционного права, а потому не должны становиться нормой.

«Вы уронили национальную Конституцию! Прочтите ее, никогда не поздно», — заявил он.

В министерстве безопасности Аргентины тем временем подсчитали, что в акциях протеста приняли участие 40 тыс. человек. Протестующие при этом заявляли, что готовы выйти на улицу еще не один раз и будут повторять митинги столько, сколько будет необходимо.

Ранее, 22 января, стало известно, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Так, аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты. Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.

10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

В список его предвыборных обещаний помимо закрытия Центробанка страны входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.