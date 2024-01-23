AP сообщило о подготовке президентом Аргентины Милеем более 300 реформ

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует отменить или изменить более 300 законов республики. Об этом в понедельник, 22 января, сообщило Associated Press (AP).

Соответствующий указ, предусматривающий пересмотр более 300 законов с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования, Милей подписал ранее, 21 января, уточняет AP.

Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.

Среди прочего аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты, обращает внимание «Газета.Ru».

10 декабря Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

В список его предвыборных обещаний помимо закрытия Центробанка страны входили долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от части своих идей.