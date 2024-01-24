Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

США с Японией и Южной Кореей «сколачивают» военный блок, который проводит учения для подготовки к войне с КНДР, заявил в среду, 24 января, глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы видим, как США сколачивают новый военный блок вместе с японцами и Южной Кореей, блок, который наращивает военную активность, проводит беспрецедентно масштабные учения с открыто объявленной целью — подготовка к войне с КНДР», — сказал он.

По его словам, риторика Сеула и Токио по КНДР становится более резкой и агрессивной. Министр указал на то, что в последние заявления руководителя КНДР Ким Чен Ына большую лепту внесли западные страны.

При этом, Лавров подчеркнул, что отношения между РФ и КНДР развиваются устойчиво и активно.

«У нас отношения с Северной Кореей развиваются достаточно активно, устойчиво, мы видим, что они стремятся быть самостоятельными, не плясать ни под чью дудку», — подчеркнул он.

Ранее, 17 января, Военно-морские силы (ВМС) Республики Кореи вместе с США и Японией провели совместные учения в водах к югу от острова Чеджудо, чтобы отработать борьбу с ракетной угрозой со стороны КНДР. Это первые трехсторонние учения, проведенные после того, как Вашингтон вместе с Токио и Сеулом запустил систему обмена информацией о ракетных запусках Пхеньяна в режиме реального времени.

До этого, 12 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США. По ее словам, действия Соединенных Штатов ставят под угрозу безопасность полуострова.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 10 января заявил, что Южная Корея является главным противником и самым враждебным для страны государством.

5 января северокорейские военные произвели около 200 артиллерийских выстрелов к северу от островов Южной Кореи. Эту информацию подтвердили в Пхеньяне, уточнив, что Северная Корея выпустила 192 снаряда по пяти различным районам в качестве ответа на учения Южной Кореи. При этом там отметили, что утверждения южнокорейской стороны об обстреле буферной зоны возле островов Ёнпхёндо и Пэннёндо являются «надуманными»