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Лавров заверил в отсутствии необходимости России нападать на кого-то в Европе

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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У России нет желания и необходимости нападать на кого-либо в Европе. Об этом 24 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать», — сказал он на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Ранее, 19 января, эстонское минобороны сообщило, что Эстония, Литва и Латвия решили создать общую оборонительную зону на границе с Россией и Белоруссией. Ее целью станет сдерживание и защита от военной угрозы.

До этого, 15 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять угрозу для восточного фланга НАТО. Она сочла, что в долгосрочной перспективе Североатлантическому альянсу необходимо принять стратегию сдерживания России по аналогии с холодной войной.

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14 января Bild со ссылкой на «секретный документ» бундесвера сообщила, что Германия готовится к военному столкновению НАТО и России, которое, согласно сценарию минобороны страны, может произойти в 2025 году. Предполагается, что весной 2024 года Россия начнет масштабное наступление на Украине и нанесет поражение украинским вооруженным силам к июню.

После чего в октябре Москва якобы перебросит войска и вооружения в Калининградскую область, где уже в декабре может начаться эскалация пограничного конфликта со странами Прибалтики. В 2025 году в день Х главнокомандующий силами НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат альянса.

Министерство обороны Германии прокомментировало публикацию заявлением, что рассмотрение различных сценариев является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «Известиям» назвала материал Bild «прошлогодним гороскопом для рыбы в раке». Она допустила, что аналитическую часть документа бундесверу мог готовить германский МИД. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес к уткам данный план.

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