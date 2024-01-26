Место подвига: как снимали блокбастер «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Морковный чай и голодные обмороки. Очередь за хлебом, которую не могли разогнать даже падающие на улицу снаряды, и десятки тонн еды на складе. 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. К этой памятной дате канал РЕН ТВ подготовил премьеру сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ». Блокбастер, основанный на малоизвестных исторических документах об одной из самых опасных диверсионных группировок в городе на Неве, можно будет посмотреть целиком 28 января в эфире РЕН ТВ. «Известия» поговорили с создателями сериала о борьбе с бандитами-коллаборантами и узнали все подробности создания проекта.

Произведение о циничном предательстве

Взявшись за исторический материал, создатели ставили задачу рассказать о банде «ЗИГ ЗАГ» не столько через факты, сколько через призму очевидцев-ленинградцев. Чтобы у зрителя возникла эмоция — и он начал сопереживать героям.

Автором идеи создания сериала стал генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

— «Банда ЗИГ ЗАГ» — это масштабный проект о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда, — рассказал он. — Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами .

Фильм посвящается сотрудникам государственных служб: комиссариата внутренних дел, милиции, военной контрразведки, медицины, образования, культуры и коммунальных служб, чьи общие усилия позволили сохранить закон и порядок в городе на протяжении всего периода блокады . Беспримерное мужество жителей Ленинграда показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской Германии и ее союзников.

Зимой 1941 года в осажденном фашистами Ленинграде орудовала шайка, которая похищала продовольствие, подделывала хлебные карточки, убивала и грабила. Но это были не просто бандиты, а диверсанты. В названии группировки зашифрована аббревиатура — «Защита интересов Германии — знамя Адольфа Гитлера». Банда работала на нацистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это фильм о героической странице защитников блокадного Ленинграда, о подвиге советского народа, о доблестной работе наших оперативников и контрразведчиков, — рассказал «Известиям» креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов. — Серьезную роль в написании сценария сыграл редактор Алексей Анисимов. Перед началом работы над сценарием мы договорились с Архивом МВД в Санкт-Петербурге, чтобы наш консультант историк Ярослав Листов изучил документы, материалы дела банды «ЗИГ ЗАГ». Ознакомившись с ними, меня поразил один из эпизодов. Когда милиционер вычислил бандитов, ворвался в квартиру, в которой они жили, он не смог их задержать. Всё потому, что силы оказались неравны. Он недоедал, голодал. А в банде были здоровые, упитанные, краснощекие мужики. Они вывернулись и сбежали. Милиционер не догнал их.

Итак, Ленинград. Запасы продовольствия иссякли, поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 г хлеба. Найти и обезвредить преступников — дело жизни и чести для сотрудника Ленинградского УгРо Тихона Львова (Игорь Петренко). Ему в помощь из Москвы направлен старший лейтенант контрразведки Феликс Свидерский (Александр Устюгов).

О своем герое Игорь Петренко говорит, что это опытный сотрудник уголовного розыска. При этом «он неравнодушен ко всему происходящему вокруг, переживает за людей — это подкупает».

— Лейтенант Львов полностью отдавал себя борьбе со злом и помощи всем нуждающимся, — рассказал «Известиям» Игорь Петренко. — Он делился едой, хотя, в общем-то, не должен был этого делать. Видимо, была у него какая-то психологическая травма , из-за которой он не жалел себя. Он буквально разрывался между заботой о своих соседях и работой.

Неженское лицо

Режиссер картины Виталий Воробьев находит, что Игорь Петренко — довольно требовательный к себе артист. «Он ищет правду внутри себя».

— Ему даже казалось, что он недостаточно похудел, недостаточно изможденный в кадре, — говорит режиссер. — Но по отзывам первых зрителей ясно: всё сложилось. И то, что фильм получился, — результат слаженной работы съемочной группы.

Как рассказывает креативный продюсер РЕН ТВ Владимир Филимонов, была сложность в подборе актеров. Нужны были худые, и Игорь Петренко серьезно подготовился к роли. Был осунувшимся. В создании образа ему еще помогли художники, сшив шинель на несколько размеров больше.

В сериале собран блестящий актерский ансамбль: Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец, Олег Филипчик, Андрей Лавров, Евгений Харламов. Главные женские образы создали актрисы Екатерина Вилкова и Мария Лисовая.

Зинаида Кошарная — реальный персонаж. Фактически она руководила бандой. Правда, в сериале «ЗИГ ЗАГ» всё же руководство находится в мужских руках.

Екатерина Вилкова сыграла необычную для себя роль.

— Зинаида, не побоюсь этого слова, — главное зло картины, — говорит актриса. — Она преследует свои цели и идет напролом. Зина вовсе не наивный персонаж, а жесткий, тем и интересна. В таком амплуа я не так часто появляюсь.

Екатерина Вилкова Фото: Пресс-служба РЕН ТВ

Актриса Мария Лисовая сыграла молодого ученого из Института растениеводства. Героиня Юлия Виноградова осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

— Мне было не по себе, когда моя героиня рассказывала о том, как ее коллеги умирали за своим рабочим местом от голода, притом что были окружены зернами различных культур и могли бы воспользоваться положением, — поделилась с «Известиями» Мария Лисовая. — Они не стали этого делать, потому что у них была высшая цель — сохранить фонд . И это не придумано, это исторический факт. Было даже страшно просто об этом рассказать, как о чем-то обыденном, что происходит здесь и сейчас. Люди умирали тысячами от голода — это очень страшно.

Актрису восхищало, как съемочная группа маскировала современные элементы города и гримировала улицы современного Санкт-Петербурга, создавая вымерший Ленинград.

Привозной снег, Z на окнах и вши

Как признается режиссер, основной сложностью проекта стали погодные условия. Начали снимать зиму, а снега в Питере нет. Как снимать замерзшую Ладогу? Вышли из положения. Ее «сыграл» аэродром в подмосковном Чехове. А на натурные съемки в Санкт-Петербурге пришлось снег завозить «КамАЗами» из области. Где-то насыпали, а где-то обходились операторскими хитростями, находя нужный ракурс . Приходилось декорировать целый Банковский переулок. Чтобы это выглядело правдоподобно.

Существуют стереотипы восприятия блокады Ленинграда. Это снег, ужас, люди, идущие с санками, замерзшие каналы. Но снять в городе водоем не получилось.

— Лишь в районе Васильевского острова был лед толщиной 50 см, и власти разрешили просверлить в нем лунку, чтобы снять сцену, когда ленинградцы набирали воду из Невы , — рассказал «Известиям» художник проекта Олег Ухов.

Витрины магазинов современных питерских магазинов заколачивались на время съемок. Пластиковые окна первых этажей закладывали мешками с песком. Как говорит Олег Ухов, не все окна в Ленинграде заклеивали крестами. Кто-то клеил букву Z, а на окна побольше — Ж.

Памятные съемки в Банковском переулке запомнились группе не только сложностями декора и пронизывающим ветром, но еще и реакцией горожан. Снимали налет немецкой авиации. Взрывы, стоны, раненые. Звуки во время съемок были такими, что напуганные жители соседних домов звонили в полицию.

Художниками по костюмам была также проделана серьезная работа. Чтобы соответствовать эпохе, с точностью выверялись силуэты платьев, пиджаков, брюк, форма шляп, ткани . Даже воротники могут выдать труд неподготовленного консультанта.

Бэкстейдж со съемок фильма Фото: пресс-служба РЕН ТВ

— Одежды 1940-х годов в секонд-хендах уже практически нет, — рассказала художник Жанна Ланина. — Всё меньше становится аутентичных вещей. Если одежду еще можно носить, то изделий из кожи в хорошем состоянии сохранилось очень мало. Мы что-то брали в аренду, что-то шили сами . Так как в фильме много военного костюма, чтобы разбирающийся зритель поверил нам, на героях были не погоны, а петлицы. Ведь это начало войны.

Непростая задача стояла и перед гримерами. Им надо было придумать характерный грим для всех персонажей, включая массовку. А еще — сейчас не блокадный Ленинград, — набрать худых, умирающих от голода людей невозможно. Все вокруг весьма упитанные, смеются, а нужно снимать очередь за хлебом из изможденных людей.

Приступая к картине, художник по гриму Алексей Шевченко решил прочувствовать, каково это — прожить на блокадную пайку хлеба. Его хватило только на три дня.

— Никто уже даже не знает, что такое мыться раз в неделю без горячей воды, — признался Алексей. — Артистам массовых сцен и исполнителям главных ролей приходилось объяснять, почему руки грязные, почему волосы сальные, почему такой бледный, откуда черные синяки под глазами.

На прически того времени повлияли вши. Мужчины стриглись под полубокс, выбривали виски, а сверху оставляли волосы под головной убор. А женщины отрезали себе волосы по уши, очень коротко. Некоторые делали на голове всевозможные валики, рожки, начесы. На затылке просто завивали волосы на бигуди или на папильотки. Как говорит художник, людям даже на войне хватало времени на себя . Мужчины не забывали бриться, а женщины ходили причесанные и даже красили губы.

Кстати, порой коррективы в работу вносили и случайные наблюдатели. Как-то мимо съемочной площадки проходила профессор истории. Она подошла к режиссеру и указала на неточность. Своевременное вмешательство специалиста было учтено. Каким именно оно было — секрет.

Бэкстейдж со съемок фильма Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Как ни чудовищно, но к смерти в ту эпоху люди привыкали. Нашим же современникам даже съемки трагических сцен давались тяжело. На сцене бомбежки булочной недалеко от Невского проспекта приходилось объяснять актерам массовых сцен, почему после падения снаряда, когда вокруг лежали убитые, ленинградцы вставали, отряхивались и — кто выжил — становились обратно в очередь за хлебом.

Когда банду «ЗИГ ЗАГ» накрыли, сотрудники УгРо были в шоке — на складе бандитов в умирающем от голода Ленинграде обнаружилось 20 тонн еды! Кроме хлеба и картошки, там хранились деликатесы, кондитерские изделия, шоколад. Только от одного вида продовольствия сотрудники милиции падали в обморок. Ведь чтобы не умереть от голода и поймать банду, они много курили и пили морковный чай. А когда падали в голодный обморок, им выписывали чечевичную похлебку, от которой они отказывались. Потому что город голодает.

Банда «ЗИГ ЗАГ» работала как дорогой часовой механизм. У них были свои разведка и контрразведка, они даже вербовали людей, чтобы победить. В общем, противостояние почти равных по силе противников. Но чем враг хитрее, умнее и изворотливее, тем интереснее следить за событиями, разворачивающимися на экране, считают создатели многосерийного фильма.

Всероссийская телевизионная премьера — 28 января в 12:45 на канале РЕН ТВ.