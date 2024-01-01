«Год больших надежд станет годом великих свершений»

В истории Советского Союза 1943 год занял особое место. Он стал ключевым с точки зрения хода Великой Отечественной войны. Именно 2 февраля 1943-го завершилась Сталинградская битва. Через пять месяцев, 5 июля, начались ожесточенные бои на курском, белгородском и орловском направлениях. Курская битва закончилась в августе безоговорочной победой Красной армии. К декабрю 1943 года были освобождены многие крупные города, и почти сразу их начинали украшать, ставили елки на улицах, площадях и во дворах, отправлять на фронт посылки с поздравлениями. Как в СССР отмечали наступление 1944 года и что в эти дни писали корреспонденты «Известий» — в нашем материале.

Праздник как символ

Несмотря на лишения времен Великой Отечественной войны, люди не забывали про Новый год. Для жителей СССР это всегда был один из самых любимых праздников, напомнила историк Наталья Зинович.

— Солдатам в течение года отправляли посылки на фронт с письмами, продуктами, одеждой, табаком и даже канцелярскими товарами, — рассказала она «Известиям». — Не все они быстро доходили до военных, часто скапливались на складах. И тогда в канун Нового года их старались раздать в качестве подарков.

Фото: соцсети

Некоторые бригады военнослужащих украшали елки в лесах, а в городах их ставили даже в бомбоубежищах.

Эксперт отметила, что еды было немного, но в тылу старались накрыть на стол: положить пару кусочков сала, колбасы с чесноком, сухари и сухофрукты.

К концу 1943 года Красной армии удалось освободить несколько больших городов, например Курск, Белгород, Донецк и Орел. И там, где постепенно налаживалась мирная жизнь, в конце года начиналась подготовка к празднику — с украшения елок и фасадов зданий.

— Каждый Новый год мирные жители, военнослужащие встречали с надеждой на то, что в следующем точно победим, — отметила историк.

Конечно, в столь сложный период для страны о масштабных празднованиях не могло идти и речи, рассказал историк Армен Гаспарян.

Фото: РИА Новости/Сергей Струнников

— По мере возможности старались что-то украсить и в тылу, и на фронте, — рассказал он «Известиям». — Безусловно, праздник отмечали все. И это имело важный символический характер. Так поднимался дух граждан СССР.

В сентябре 2023 года исполнилось ровно 80 лет со дня освобождения Донбасса в ВОВ. На этой территории находилось более 200 промышленных предприятий, которые немецкая армия захватила еще в начале войны, чтобы помешать СССР производить оружие. Уже в декабре 1943 года работники Енакиевского металлургического завода частично восстановили производственные мощи.

«Известия», выпуск 307, 29 декабря 1943 года

«Сегодня в «Известиях» публикуется письмо работников Енакиевского металлургического завода товарищу Сталину, в котором они сообщают, что своим упорным трудом <…> уже восстановили первые две доменные печи. Эти домны вступили в строй и уже дали Родине первые тонны донецкого чугуна. Это — прекрасное начало. Вслед за доменными печами на Енакиевском заводе начнут работать бессемер, блюминг, прокатные станы. Быстро восстанавливаются доменные и мартеновские печи и на других заводах южной металлургии. Донбасс дает уже стране уголь — изо дня в день все больше».

Советские города в преддверии Нового года

«Известия», выпуск 308, 30 декабря 1943 года

«В Архангельске же шла оживленная подготовка к новогоднему празднику. На рыночных площадях открылись елочные базары. В каждой школе, детском саду, клубе были устроены елки. Для школьников организовывали ряд спектаклей и яркий новогодний праздник».

В Киеве тем временем после оккупации восстанавливали разрушенные линии трамвая, монтировали турбины для электростанции, передавал спецкор «Известий» Евгений Кригер. В здании театра шла «Коломбина», а в зрительном зале не было ни одного свободного места.

Фото: ТАСС/Марк Марков

«Был канун рождества. В немецких блиндажах и землянках приготовлены были елки и батареи винных бутылок. Елки загорелись, и бутылки стали сами откупориваться несколько раньше, чем думали немцы, — в 8.10 утра с помощью русских снарядов. Исполинский огневой налет длился пять минут и затем без паузы сменился огнем на подавление. Основные узлы немецкой обороны были буквально раздавлены, смяты, втоптаны в землю несмотря на то, что, пытаясь обмануть наших командиров, немцы отнесли укрепления на большую, чем обычно, глубину и создали ложный край обороны».

Так, по словам журналиста «Известий», проходили последние дни 1943 года. Советские войска прошли с боями вперед десятки километров: больше, чем немцы за месяц яростных контратак.

«Так войдут эти солдаты и в новый, 1944 год. Гитлер ставил их на колени. Они и будут стоять на коленях — перед русским бойцом-победителем».

«Известия», выпуск 309, 31 декабря 1943 года

В Тульской области во всех школах, кинотеатрах и театрах устраивали новогодние елки. А комсомольцы города посылали детям фронтовиков и сиротам разные подарки, например валенки, ботинки, платья, гимнастерки.

В Ленинграде в канун Нового года рапортовали о выпуске продукции сверх годовой программы заводы и фабрики города. Были перевыполнены планы поставок овощей, мяса, картофеля.

«Блестящей мишурой сверкают витрины магазинов. На десятки тысяч рублей украшений ежедневно продают новогодние елочные базары. По улицам проносятся автомашины, нагруженные пышными елками. Их везут в школы, в рабочие клубы, в детские сады , где идет подготовка к праздничным вечерам. Молодежь Кировского района проведет новогоднюю ночь на большом балу. В программе вечера — выступления художественной самодеятельности подшефных воинских частей и предприятий района, кинофильмы. Особенно веселыми обещают быть новогодние вечера у ленинградских школьников. Только профсоюзные организации готовят до 26 тысяч подарков для детей».

Фото: 477768.livejournal.com

Уральцы встречали приближение 1944 года с большим политическим и производственным подъемом.

«Они с честью выполнили свои обязательства, данные великому вождю народов товарищу Сталину. Промышленность города Свердловска досрочно выполнила годовой план. В истекающем 1943 году произведено вооружения и боеприпасов значительно больше, чем в 1942 году. По всем видам оборонной продукции государственный план выполнен и перевыполнен».

Новый год, новый гимн

В 1943 году в новогоднюю ночь жители СССР впервые услышали новый гимн страны. Его текст написал Сергей Михалков вместе с журналистом Георгием Эль-Регистаном (Габриэль Уреклян). 1 января его опубликовали в газетах.

«Известия», выпуск 1, 1 января 1944 года

«Мы армию нашу растили в сраженьях,

Захватчиков подлых с дороги сметём!

Мы в битвах решаем судьбу поколений.

Мы к славе Отчизну свою поведём!»

«Первый день 1944 года занялся над землей. Народы СССР встретили Новый год, как год больших надежд, и уверены, что он станет годом великих свершений».

Почти весь первый номер 1944 года был заполнен поздравлениями от первых лиц страны. А вот так корреспонденты «Известий» писали про новогоднюю Москву.

Фото: togdazine.ru