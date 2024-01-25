Ослепляющая красота: российским «качкам» угрожают опасные препараты

Анаболические стероиды продолжают привлекать российских любителей «строить» красивое тело с эффектной мускулатурой. Многие принимают сильнодействующие препараты, не слишком задумываясь о возможных тяжелых последствиях для своего организма. При этом поставщиков таких веществ на черный рынок не пугает даже уголовная ответственность: прибыль сопоставима с доходами наркобаронов. Как сегодня устроен рынок анаболических стероидов в России, «Известиям» рассказал источник из среды профессиональных культуристов.

Цена роста

Потребители спортивной «фармы» отдают дилерам ежемесячно от 6 тыс. до 70 тыс. рублей, рассказал источник «Известий», осведомленный о каналах поставки сильнодействующих препаратов для нерецептурного потребления.

— Держать себя в хорошей спортивной форме требует постоянного посещения спортзала, утомительных тренировок и высокой организованности от человека. Для жителя мегаполиса это сложная задача, особенно для деловых людей. А многим хочется иметь красивое тело — вот и подсаживаются на «химию».

Среди потребителей, по его словам, много людей разного возраста и социального положения, в том числе подростки, силовики, актеры.

Фото: Getty Images/ Liudmila Chernetska

— Значительная часть ввозимой в Россию «фармы» уходит в республики Северного Кавказа. Там спрос на эти услуги особенно высок. В последние годы наблюдается рост интереса к препаратам среди женщин.

Цена такого курса зависит от качества вещества и бренда.

— Люди верят в этикетку. Разница в цене препарата может составлять 10 раз. Те, кто может себе это позволить, берут анаболики подороже, в них меньше риска для здоровья. Те, кто экономит, рискуют больше других.

Смертельная диета

Незаконно в Россию попадают такие препараты, как тестостерона пропионат, тестостерона энантат, сустанон, тестостерона ципионат, дростанолон (мастерон), туринабол. Большинство из них относятся к анаболическим стероидам, но есть и препараты другого действия. Пугающей тенденцией собеседник назвал нездоровый интерес женщин, посещающих спортзал, к препаратам на основе динитрофенола — это вещество применяется, в частности, при изготовлении пестицидов.

Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov

— Это, по сути, яд, он может вызвать слепоту, отказ почек, печени и даже скоропостижную смерть. Но одержимые похудением девушки игнорируют эти побочки. Они надеются, что подобные препараты помогут им сжечь жир без серьезных последствий.

Тропой драгдилера

Эти и подобные препараты давно под запретом в России. Но контрабандный ввоз их в страну продолжается. Главные центры по производству готовых препаратов для российских «качков» исторически располагались в Молдавии.

— Молдавский трафик в течение долгих лет шел через Украину, были задействованы ресурсы национальной почтовой службы через коррумпированных руководителей организации, — рассказал «Известиям» эксперт по международному наркотрафику Сергей Пелих. — Мы с коллегами выяснили это, анализируя данные по наркотрафику в рамках операции «Пиренейский излом». Дело в том, что бенефициарами как наркотрафика, так и «химии» для спортсменов были одни и те же люди из числа криминальных элит Молдавии.

По его словам, этот нелегальный бизнес контролировался находящимся в розыске молдавским политиком Владимиром Плахотнюком, который был заочно арестован российским судом.

Владимир Плахотнюк Фото: ТАСС/Вадим Денисов

За работу с анаболиками отвечал молдавский спортсмен-единоборец Константин Цуцу, лидер одной из группировок, подконтрольных Плахотнюку, рассказывает бывший силовик. Его неоднократно задерживали с «фармой» в Европе, в частности в Италии. По словам отставного офицера, группировка в промышленном объеме поставляла вещества в Россию и Белоруссию на протяжении последних 15 лет, вплоть до начала СВО.

Трафик сегодня

В 2022 году ситуация изменилась и ввоз через Молдавию практически полностью прекратился, говорит источник «Известий» из мира спорта.

— Вещества в огромных количествах попадают в Россию обходными путями через республики Средней Азии. Их везут из Индии и Китая. Чаще всего это автомобильные перевозки. «Фарму» ввозят в фурах под видом масел в обычных пластиковых канистрах. Распознать сильнодействующее вещество среди содержимого других канистр — проблема для таможенников.

Затем, по словам источника, жидкости добираются до кустарных лабораторий.

— Там с помощью обычных шприцов жидкость разливается по пузырькам. Потом с помощью обжимного специнструмента емкости закупориваются и приобретают товарный вид с помощью нанесенных наклеек. Никакой гарантии, что за вещество внутри и какого оно качества, никто не дает.

Фото: Getty Images/ Wirestock

Таблетки чаще всего ввозят в страну по почте.

— Многие международные торговые площадки, в частности азиатские, до сих пор работают в России и открыто на своих сайтах выставляют продукцию, оборот которой запрещен в нашей стране.

За солидную комиссию риск получения на почте таблеток и жидкостей берут на себя посредники помельче. В случае проблем с полицией они попадают под удар.

— Закупочная цена одного пузырька объемом пять кубиков составляет 80 рублей, а стоимость препарата для посетителя спортзала — уже 1,6 тыс. рублей. Вот такая арифметика. Люди, которые контролируют этот бизнес, могут позволить себе, например, открыть сеть ресторанов в Китае — реальная история.

По словам источника, многие профессиональные спортсмены продолжают применять препараты на основе тестостерона годами, несмотря на действующее антидопинговое законодательство. Но куда большую опасность он видит в использовании допинга любителями.

— Спортсмен всегда под наблюдением доктора, тренера, систематически сдает анализы. В конце концов, у него за плечами многолетний опыт, он знает свой организм. Тут риски хоть и есть, но минимальны. Куда более страшно, когда анаболиками «всаживается» подросток или человек с дивана, месяц назад открывший дверь спортзала. Это реальная общенациональная угроза.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Неспортивное поведение

За незаконный сбыт стероидов (продажа, дарение, возврат в качестве долга, передача на пробу) грозит до трех лет лишения свободы по ч. 1 ст. 234 УК РФ, а сами препараты подлежат изъятию в качестве вещественных доказательств в рамках возбужденного уголовного дела, рассказала «Известиям» председатель исполкома Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России, доцент СГЮА Наталья Грешнова. Максимальное наказание, предусмотренное за незаконный оборот веществ, отнесенных к сильнодействующим (согласно постановлению правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964), предусматривает восемь лет колонии.

Правительство России включило в список запрещенных веществ семь анаболических стероидов и четыре стимулятора, которые используют как допинг в спорте. Их применение разрешено только в медицинских целях и под строгим контролем врачей.

— Производство, хранение, перевозка, реализация и использование анаболических стероидов на территории РФ допускаются только при наличии специального разрешения, выданного Минздравом РФ. Для приобретения анаболических стероидов по рецепту врача необходимо обратиться в медицинское учреждение, имеющее лицензию на осуществление медицинской деятельности, получить консультацию врача и пройти соответствующее обследование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Без рецепта врача приобретение, хранение, перевозка и использование таких препаратов незаконны.

Важно отметить, что использование анаболических стероидов сопряжено с рядом серьезных побочных эффектов, включая повреждение печени, почек, сердечно-сосудистой системы, а также психические расстройства. Помимо этого, анаболические стероиды могут вызывать сильную зависимость. Таким образом, использование анаболических стероидов должно осуществляться только под строгим контролем врачей и в строгом соответствии с законодательством. Незаконное приобретение, хранение, перевозка и использование анаболических стероидов являются уголовно наказуемыми деяниями.

— Целью запрета является сохранение здоровья населения, — резюмирует юрист.

Почему это вредно

Анаболические стероиды — это аналог мужского полового гормона тестостерона, напоминает психиатр-нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что при некоторых заболеваниях анаболические стероиды могут применяться в ограниченных лекарственных дозировках, с контролем лабораторных показателей.

— Вместе с тем анаболические стероиды, принимаемые без показаний врача, сродни любому наркотику. Никто не знает, что насыпали в пакетик, даже сами продавцы не всегда понимают до конца состав.

Переизбыток анаболических стероидов влечет за собой общую полиорганную недостаточность, потому что заставляет организм работать избыточно, отмечает руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Огромная нагрузка ложится прежде всего на печень. Также снижается иммунитет, происходит сгущение крови и нарушение ее свертываемости. Я уже не говорю, конечно, про гормональный дисбаланс. При увеличении мышечной массы увеличивается и объем крови, которую приходится проталкивать сердцу. Сердечная мышца растет, но, как правило, за счет соединительной ткани. Падают основные насосные функции сердца, потому что оно предназначено для других объемов циркулирующей крови, которую нужно прокачать. Будет развиваться кардиомиопатия, то есть увеличение сердца, которое с большой долей вероятности повлечет за собой в конце концов инфаркт. Дело в том, что коронарные сосуды тоже не могут кровоснабжать такой объем мышечной массы сердца.

Риск травмы и зависимости

Большое количество тестостерона и наращивание мышечной массы не влечет за собой укрепление костного и связочного аппарата, предупреждает врач.

— По большому счету это не настоящие мышцы. Непрофессионалы, которые этого не понимают и берут большие веса, получают разрывы связок, вывихи, переломы и другие травмы, потому что костно-связочный аппарат не успел за мышечной системой. Кроме того, при отмене анаболических стероидов объем мышечной массы уменьшается быстро, потому что он вырос «не по-настоящему», а свой тестостерон, по аналогии с дофамином при употреблении наркотиков, уже не вырабатывается. Соответственно, энергия снизилась, потенция снизилась, начинаются депрессивные эпизоды и непреодолимое желание вернуться к этим препаратам.

Фото: Getty Images/Srdjanns74

По его словам, у женщин прием анаболических стероидов приводит к нарушениям гормонального фона: уменьшается грудь, нарушается менструальный цикл, грубеет голос. Возможно и облысение на голове, и появление волосяного покрова на теле по мужскому типу.

— Женщина становится мужеподобной, — говорит Исаев. — Когда прекращается прием анаболических стероидов, это всё спадает, но, естественно, возникает депрессия, посильнее мужской.

Но самое страшное в том, что люди, злоупотреблявшие анаболиками, часто переключаются на алкоголь и наркотики, подчеркивает врач.