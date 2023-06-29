Укольное ушко: сроки сертификации лекарств для животных не перенесут

Россельхознадзор не намерен переносить сроки введения запрета на продажи ветеринарных препаратов без российского сертификата соответствия, выяснили «Известия». Норма вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Импортеры таких лекарств неоднократно заявляли, что не успеют завершить все формальности к этому сроку, и предупреждали, что из продажи могут пропасть 85% ввозимых в страну ветпрепаратов. В Россельхознадзоре к таким заявлениям отнеслись как к лоббированию интересов иностранных производителей. В ведомстве сообщили, что как минимум половина импортных препаратов уже сертифицирована, кроме того, на рынке широко представлены отечественные лекарства.

Новые правила

Сроки обязательной сертификации импортных ветеринарных препаратов по национальным стандартам переносить не планируется, сообщили «Известиям» в пресс-службе Россельхознадзора.

Новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот вступает в силу с 1 сентября 2023 года. С этого дня будет запрещена продажа лекарств для животных, которые к тому моменту не получат российского сертификата соответствия (GMP). Такие поправки в законодательство были приняты в 2021 году.

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей «АВФАРМ» (крупное объединение импортеров) настаивает, что времени на сертификацию всех зарубежных препаратов, которые сейчас есть на российском рынке, недостаточно.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— Рассмотрение заявки занимает до 200 дней, поэтому оставшегося времени явно недостаточно для завершения необходимого числа инспекций, — заявили «Известиям» в пресс-службе объединения. — Процесс получения сертификата требует значительного объема согласований, времени на реализацию и финансовых вложений.

С этим согласна гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. По ее словам, процесс сертификации крайне долог. Более того, чтобы получить российский сертификат GMP, компаниям иногда необходимо предпринять несколько попыток: если надзорные органы находят недочеты, процесс затягивается.

— Поэтому поставки многих препаратов действительно могут прекратиться, — рассказала она «Известиям».

«АВФАРМ» предупреждает, что «поставки более 85% импортируемых ветпрепаратов в страну станут невозможны». Такие данные ассоциация указала в документе «Карта рисков», с ним ознакомились «Известия».

Но в Россельхознадзоре оценки ассоциации называют «лоббированием переноса законодательной нормы». В ведомстве заявляют, что объединение представляет «не интересы российских животноводов и владельцев домашних питомцев, а исключительно входящих в него четырех иностранных компаний».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным Россельхознадзора, сейчас половина поставщиков импортных ветпрепаратов получили заключение о соответствии своих площадок требованиям GMP. Они производят около 300 наименований препаратов из около 600 зарубежных лекарств в обороте. По еще 40 площадкам запущена процедура сертификации, сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отсрочку также назвали «нецелесообразной», указав, что производителям уже был дан переходный период — два года после принятия новых правил регулирования.

«На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной», — констатировали в ведомстве, указав, что в РФ действует 100 производителей лекарств для животных, на них приходится 60% всего ассортимента препаратов в обороте.

Страны волнуются

По данным источника «Известий», близкого к отрасли, 27 июня в Москве департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии провел круглый стол с участием иностранных производителей и импортеров, на нем обсуждался и вопрос ввода в оборот зарубежных лекарств после 1 сентября.

— Участники пытались получить у российской стороны объяснение, насколько эти нормы соотносятся с наднациональным регулированием, — сказал источник.

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

По его данным, некоторые производители высказали мнение, что мера «имеет признаки барьера» и «дискриминирует другие страны — участники ЕАЭС». «Известиям» направили запрос в департамент с просьбой подтвердить или опровергнуть эти тезисы.

При этом в Россельхознадзоре рисков дефицита ветеринарных препаратов не видят. В ответ на запрос «Известий» там сообщили, что на российском рынке представлен «широкий перечень препаратов отечественного производства как для сельского хозяйства, так и для непродуктивных животных».

— Рынок активно развивается. А качество российских препаратов не уступает зарубежным, — добавили там.

Но, по мнению Татьяны Колчановой, с рынка могут пропасть лекарства, которые не сразу и не в полном объеме можно будет заместить отечественными.

— В частности, к примеру, уйти могут некоторые зарубежные вакцины, — считает она.

Доля импорта в сфере обеспечения ветпрепаратами довольна высока, подтвердил гендиректор аналитической компании по фармрынку DSM Group Сергей Шуляк.

— Поэтому определенные сложности с лекарствами для животных, в первую очередь в животноводстве, возникнуть могут, — подчеркнул он.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам эксперта, ветпроизводители и импортеры должны осознать, что введение GMP неизбежно, поэтому им следует активизироваться.

— С лекарствами для людей тоже были сложности в момент ввода этой процедуры, но сейчас все ее уже прошли. Теперь это обычная практика. Но коллапса в ветеринарии допускать нельзя, власти должны оценить ситуацию с обеспеченностью такими лекарствами сейчас и принять решение относительно сроков ввода норм, — добавил Сергей Шуляк.

По данным аналитической компании RNC Pharma, доля отечественных ветпрепаратов в структуре продаж в 2022 году в категории вакцин для сельскохозяйственных животных составляла 40%, в категории лекарств для домашних животных — 58%. И есть сегменты, где зависимость от импорта очень высока, рассказал «Известиям» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Это, в частности, противозудные препараты, средства от блох и клещей для домашних животных и вакцины.