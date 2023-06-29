 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Нижнем Новгороде начался пожар на территории химического завода
Общество
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Происшествия
В Карачаево-Черкесии ликвидировано преступное сообщество расхитителей бюджета
Общество
В Госдуме обсудили запрет на продажу пива и сидра в общепите для ИП
Недвижимость
Спрос на новостройки в Москве вырос на 12%
Армия
До конца года в Тамбове появится военно-транспортный авиакластер
Экономика
Власти не станут переносить сроки запрета на продажу ветпрепаратов без российского сертификата
Мир
Казахстан изучит основание для экстрадиции сотрудника F.A.C.C.T. Кислицына
Мир
Посол РФ в Аргентине призвал мировое сообщество остановить атаки Киева на ЗАЭС
Общество
Пранкер Вован рассказал детали розыгрыша теневых министров Великобритании и Канады
Общество
В РФ предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные
Мир
Посольство РФ назвало безрассудной поездку в Краматорск колумбийцев
Общество
В Петербурге раскрыли сеть мошеннических интернет-магазинов
/

Укольное ушко: сроки сертификации лекарств для животных не перенесут

Импортеры предупреждают о рисках дефицита, в правительстве эту вероятность отвергают
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россельхознадзор не намерен переносить сроки введения запрета на продажи ветеринарных препаратов без российского сертификата соответствия, выяснили «Известия». Норма вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Импортеры таких лекарств неоднократно заявляли, что не успеют завершить все формальности к этому сроку, и предупреждали, что из продажи могут пропасть 85% ввозимых в страну ветпрепаратов. В Россельхознадзоре к таким заявлениям отнеслись как к лоббированию интересов иностранных производителей. В ведомстве сообщили, что как минимум половина импортных препаратов уже сертифицирована, кроме того, на рынке широко представлены отечественные лекарства.

Новые правила

Сроки обязательной сертификации импортных ветеринарных препаратов по национальным стандартам переносить не планируется, сообщили «Известиям» в пресс-службе Россельхознадзора.

Новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот вступает в силу с 1 сентября 2023 года. С этого дня будет запрещена продажа лекарств для животных, которые к тому моменту не получат российского сертификата соответствия (GMP). Такие поправки в законодательство были приняты в 2021 году.

Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей «АВФАРМ» (крупное объединение импортеров) настаивает, что времени на сертификацию всех зарубежных препаратов, которые сейчас есть на российском рынке, недостаточно.

ветеринар
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

— Рассмотрение заявки занимает до 200 дней, поэтому оставшегося времени явно недостаточно для завершения необходимого числа инспекций, — заявили «Известиям» в пресс-службе объединения. — Процесс получения сертификата требует значительного объема согласований, времени на реализацию и финансовых вложений.

С этим согласна гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. По ее словам, процесс сертификации крайне долог. Более того, чтобы получить российский сертификат GMP, компаниям иногда необходимо предпринять несколько попыток: если надзорные органы находят недочеты, процесс затягивается.

— Поэтому поставки многих препаратов действительно могут прекратиться, — рассказала она «Известиям».

У кошки болит: Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов
Рекомендации сенаторов касаются лекарств от производителей из недружественных стран

«АВФАРМ» предупреждает, что «поставки более 85% импортируемых ветпрепаратов в страну станут невозможны». Такие данные ассоциация указала в документе «Карта рисков», с ним ознакомились «Известия».

Но в Россельхознадзоре оценки ассоциации называют «лоббированием переноса законодательной нормы». В ведомстве заявляют, что объединение представляет «не интересы российских животноводов и владельцев домашних питомцев, а исключительно входящих в него четырех иностранных компаний».

лекарства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным Россельхознадзора, сейчас половина поставщиков импортных ветпрепаратов получили заключение о соответствии своих площадок требованиям GMP. Они производят около 300 наименований препаратов из около 600 зарубежных лекарств в обороте. По еще 40 площадкам запущена процедура сертификации, сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отсрочку также назвали «нецелесообразной», указав, что производителям уже был дан переходный период — два года после принятия новых правил регулирования.

«На сегодняшний день ситуация с обеспечением лекарственными препаратами для ветеринарного применения является стабильной», — констатировали в ведомстве, указав, что в РФ действует 100 производителей лекарств для животных, на них приходится 60% всего ассортимента препаратов в обороте.

Загнать в укол: в Госдуме увидели риски дефицита препаратов для животных
Импортным вакцинам и лекарствам прописали новую аттестацию, но готовы ли к ней в отрасли

Страны волнуются

По данным источника «Известий», близкого к отрасли, 27 июня в Москве департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии провел круглый стол с участием иностранных производителей и импортеров, на нем обсуждался и вопрос ввода в оборот зарубежных лекарств после 1 сентября.

— Участники пытались получить у российской стороны объяснение, насколько эти нормы соотносятся с наднациональным регулированием, — сказал источник.

ветеринары в коровнике
Фото: ТАСС/Виктор Драчев

По его данным, некоторые производители высказали мнение, что мера «имеет признаки барьера» и «дискриминирует другие страны — участники ЕАЭС». «Известиям» направили запрос в департамент с просьбой подтвердить или опровергнуть эти тезисы.

При этом в Россельхознадзоре рисков дефицита ветеринарных препаратов не видят. В ответ на запрос «Известий» там сообщили, что на российском рынке представлен «широкий перечень препаратов отечественного производства как для сельского хозяйства, так и для непродуктивных животных».

— Рынок активно развивается. А качество российских препаратов не уступает зарубежным, — добавили там.

Всем свое: Путин призвал наращивать долю отечественных лекарств
Президент поучаствовал в открытии фармпроизводств в трех регионах

Но, по мнению Татьяны Колчановой, с рынка могут пропасть лекарства, которые не сразу и не в полном объеме можно будет заместить отечественными.

— В частности, к примеру, уйти могут некоторые зарубежные вакцины, — считает она.

Доля импорта в сфере обеспечения ветпрепаратами довольна высока, подтвердил гендиректор аналитической компании по фармрынку DSM Group Сергей Шуляк.

— Поэтому определенные сложности с лекарствами для животных, в первую очередь в животноводстве, возникнуть могут, — подчеркнул он.

собачка на прогулке
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам эксперта, ветпроизводители и импортеры должны осознать, что введение GMP неизбежно, поэтому им следует активизироваться.

— С лекарствами для людей тоже были сложности в момент ввода этой процедуры, но сейчас все ее уже прошли. Теперь это обычная практика. Но коллапса в ветеринарии допускать нельзя, власти должны оценить ситуацию с обеспеченностью такими лекарствами сейчас и принять решение относительно сроков ввода норм, — добавил Сергей Шуляк.

По данным аналитической компании RNC Pharma, доля отечественных ветпрепаратов в структуре продаж в 2022 году в категории вакцин для сельскохозяйственных животных составляла 40%, в категории лекарств для домашних животных — 58%. И есть сегменты, где зависимость от импорта очень высока, рассказал «Известиям» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Это, в частности, противозудные препараты, средства от блох и клещей для домашних животных и вакцины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир