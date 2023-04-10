Загнать в укол: в Госдуме увидели риски дефицита препаратов для животных

В Госдуме предупредили о рисках дефицита вакцины и лекарств для сельскохозяйственных животных — коров, свиней, кур. Обращение депутатов ЛДПР направлено вице-премьеру Виктории Абрамченко. С 1 сентября импортируемые препараты должны получать российскую аттестацию — соответствие производителя требованиям правил ЕАЭС — Good Manufacturing Practice (GMP). Парламентарии предупреждают: норма станет препятствием для ввоза в страну 80% ветмедикаментов и может привести к удорожанию мясной продукции. В ГД предлагают отсрочить ее вступление в силу на два года. В Минсельхозе ситуацию с обеспечением препаратами охарактеризовали как стабильную, а информацией о возможном росте цен не располагают.

Дефицитные товары

В России может наступить дефицит вакцины и лекарств для сельскохозяйственных животных. Речь идет о коровах, свиньях, козах, а также курах. Это произойдет из-за вступления в силу требования ввода этих препаратов в гражданский оборот с 1 сентября 2023 года. С этого периода импортируемые медикаменты не смогут попасть в страну в рамках официальных поставок, если их производители не пройдут российскую аттестацию, то есть соответствие производителя требованиям правил ЕАЭС — Good Manufacturing Practice (GMP).

Норма станет препятствием для ввоза в страну 80% зарубежной вакцины и лекарств, предупредили в своем обращении к вице-премьеру Виктории Абрамченко депутаты ЛДПР. С документом за подписью члена фракции Станислава Наумова ознакомились «Известия».

«Снижение доступа к таким препаратам уменьшит бизнес-показатели, отразится на внутренних продовольственных ценах и ухудшит международную конкурентоспособность российской продукции», — говорится в письме.

Кроме того, это может создать угрозу биологической и продовольственной безопасности страны и снизить доступность продовольствия для населения, отметил Станислав Наумов. Поэтому депутаты предлагают отсрочить на два года вступление в силу новых требований.

— Россия сталкивается с серьезным санкционным давлением во всех сферах. Декларируется, что вводимые против нас санкции не должны затрагивать гуманитарные сферы или интересы простых людей — продовольственные программы, обеспечение лекарствами и так далее, — сказал депутат ГД от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

В том числе это касается домашних питомцев, например собак и кошек, добавил он. Сокращение доступности таких препаратов ведет к росту цен на ветеринарные услуги для граждан, снижает качество лечения и профилактики болезней животных, подчеркнул Станислав Наумов.

Представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева сказала «Известиям», что обращение депутатов принято и будет направлено в профильные ведомства для проработки. Регуляторы находятся в плотном взаимодействии с соответствующими союзами и ассоциациями и отслеживают ситуацию. Предпосылок для дефицита ветеринарных препаратов и вакцин нет, добавила она.

Российские производители при поддержке государства ежегодно наращивают производство лечебных средств для сельскохозяйственных и домашних животных, сказали в Россельхознадзоре.

— Что касается импортных вакцин, запрета на их ввоз нет. Более того, зарубежные компании уже завезли за I квартал 2023 года в Россию 5,2 млрд доз вакцин для всех видов животных, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,1 млрд доз). Этого достаточно не только для интенсивной торговли, но и для накопления запасов, — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что требования по прохождению GMP-инспекций нельзя назвать новыми, избыточными, невыполнимыми или препятствующими торговле. Все российские производства уже прошли эту процедуру. Проверки состоялись на 32 иностранных площадках, еще по 23 ведется подготовка заключений, сказали в Россельхознадзоре.

— С 1 сентября будет законодательно унифицировано положение российских и иностранных предприятий. Благодаря процедуре внутренний рынок защищается от некачественных препаратов. Это стандартная мировая практика, без прохождения таких проверок ветпрепараты не могут поставляться, например, в Евросоюз и США, — добавила Марта Галичева.

Цены в рост

Расходы на вакцины и другие ветлекарства составляют от 3 до 5% себестоимости готовой сельхозпродукции, сказал исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков.

— Если привычных вакцин нет, а используемые альтернативы по какой-то причине не работают или работают не так эффективно, аграрии теряют гораздо больше, потому что получают рост конверсии корма, рост падежа и снижение продуктивности. Это следствие болезней животных, — сказал он.

Эти факторы могут сказаться на себестоимости конечной продукции, считает Семен Жаворонков. Вследствие дефицита уже и на сельхозрынке цены на продукцию могут вырасти на 20–30%, полагает экономист Егор Клопенко.

В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что ведомство ведет постоянный мониторинг ситуации на рынке лекарственных средств для ветеринарного применения. В настоящее время ситуация с обеспечением препаратами стабильна, подчеркнули там. А информация о возможном росте цен на животноводческую продукцию в связи с вступлением в силу требований в ведомство не поступала, отметили в Минсельхозе.

Впрочем, первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов назвал ситуацию с вакцинами и ветеринарными препаратами в России тревожной уже сейчас.

— Многие такие препараты существенно подорожали — на 30% и более. Это сказалось на стоимости ветуслуг. Вторая проблема — это уже наблюдающийся дефицит, который связан с нарушением логистических процессов поставок. Есть примеры, когда в ветклиниках даже заканчивался наркоз, — сказал парламентарий «Известиям».

По его словам, это связано с тем, что перечень российских препаратов состоит всего из 2 млн наименований, а, например, для людей он в 10 раз больше.

— Решить эту проблему можно, только существенно расширив этот список ветпрепаратов, обеспечив возможность импортозамещения и упростив процедуру регистрации. Мы эту задачу сейчас решаем, — сказал депутат.

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук, заслуженный ветврач РФ Сергей Середа разделяет обеспокоенность по поводу возможного дефицита.

— У нас больше 60–70 млн только мелких домашних животных. Сегодня вакцин, которые может выпустить отечественная промышленность, абсолютно недостаточно. Поэтому импортные вакцины должны присутствовать на рынке, — сказал он.

Если такая проблема существует, то ее надо тщательно изучать, разбираться и искать выходы из ситуации, отметил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам, зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов.

Дефицит действительно уже присутствует — это отмечают все участники ветеринарной фармацевтической отрасли, сказал зампредседателя «Деловой России», зампредседателя общественного совета Минпромторга, председатель экспертного совета ФРП Антон Данилов-Данильян.

По его мнению, сейчас самое время стимулировать российских производителей осваивать новые технологии и налаживать выпуск действительно востребованных препаратов, помогать их продукции становиться конкурентоспособной на ведущих зарубежных рынках.