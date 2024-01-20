Лекарство на замену: в фармотрасли подвели итоги года

Представители фармацевтической отрасли на пресс-конференции 18 января подвели итоги 2023 года. По их словам, отечественные производители лекарств делают значительные успехи, а годовая инфляция в рознице не превысила общероссийские показатели. Нехватка некоторых препаратов, по словам экспертов, связана как с позицией поставщиков, так и с перебоями на производстве. Подробнее об успехах и проблемах лекарственного оснащения — в материале «Известий».

Рынок лекарств в 2023 году

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, генеральный директор аналитической компании DNS Сергей Шуляк и исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина рассказали об успехах отрасли, которые были зафиксированы за прошедший год, а также о том, как решаются проблемы дефицита и импортозамещения. Как указала Виктория Преснякова, 2023-й стал довольно успешным: идет производство субстанций для лекарственных препаратов, оптимизация логистических цепочек . Рынок развивается, отметила она.

Об этом в беседе с «Известиями» также заявил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, главным успехом стала стабилизация рынка.

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— Отечественные производители развернули достаточно серьезную компанию по расширению ассортимента . И в прошлом году они вышли на многие конкурентные рынки, которые до этого не рассматривали по разным причинам, чаще всего экономическим, так как позиции отдельных иностранных поставщиков на них были очень сильными, — рассказал эксперт.

Виктория Преснякова также указала и на существующие сложности. По-прежнему проблемой является нарушение логистических цепочек и перебои с наличием препаратов .

— Ротация — это постоянный процесс, но в этом году она чувствовалась сильнее. Хотя лекарства не попадают под санкции, мы столкнулись с тем, что иностранные компании вкладывают в российский рынок меньше денег, — сказала она.

Еще одной проблемой отрасли специалист назвала лекарственное оснащение отдаленных регионах. По ее словам, по-прежнему есть населенные пункты, в которых ближайшая аптека расположена на расстоянии 100–150 км.

— Лекарственное обеспечение отдаленных регионов остается большой проблемой, а ведь их население имеет такое же право на лекарства, — заявила она.

Директор ассоциации аптек пояснила, что рентабельность аптечного бизнеса падает, выставляются минимальные наценки на препараты, и независимая розница не выдерживает такие условия и вынуждена уходить с рынка. При этом независимая розница как раз присутствовала в отдаленных регионах.

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По словам директора DNS Сергея Шуляка, представители отрасли опасались негативной динамики роста фармацевтического рынка в 2023 году на фоне 2022-го, в марте которого фиксировали ажиотажный спрос. В 2022 году еще была пандемия COVID-19, в связи с чем наблюдался повышенный спрос на лекарства. Несмотря на всё это, 2023 год также показал рост — на 5%. При этом средний ежегодный рост на протяжении последних 10 лет составляет около 10%.

Аналитик добавил, что по итогам года наблюдается небольшое снижение в сегменте госзакупок препаратов, но он связал это с тем, что стало требоваться меньше лекарств для лечения COVID-19.

Говоря о динамике цен на лекарственные препараты, он рассказал, что в целом за год инфляция в рознице не превысила 7% , то есть общероссийских показателей.

При этом Шуляк отметил, что на некоторые лекарства цена действительно выросла гораздо больше, чем на 7%. По его словам, это связано с тем, что меняются пути поставок и время, которое они занимают, изменились способы оплаты. В некоторых случаях производители подняли цены в связи с сокращением конкуренции.

— Но мы видим, что рынок в рублях растет, а в упаковках падает. Идет перераспределение потребления лекарств в сторону более дорогих препаратов. Тенденция наметилась давно, она существует, так как поколения меняются, меняется приверженность и врачебного сообщества, и пациентов к тем или иным препаратам. Лет 20 назад самым популярным обезболивающим был анальгин. Сейчас он занимает очень низкие позиции на рынке, — напомнил Сергей Шуляк.

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Также он привел в пример цитрамон, ацетилсалициловую кислоту, активированный уголь, которые были в топах потребления 20 лет назад. Сегодня на их место приходят более современные лекарства, пояснил специалист, подчеркнув, что, таким образом, падение рынка в упаковках не должно никого пугать.

Почему пропадают лекарства

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина также рассказала о причинах нехватки тех или иных препаратов. По ее словам, единичны случаи, когда зарубежные игроки отказывается поставлять препараты в Россию. Перебои с поставками чаще связаны с последствиями пандемии, заявила она.

— Два года фармпромышленность не справлялась с объемами, необходимыми для пациентов, которые заболевали, и всё это вызвало дефицит даже в тех странах, где находятся эти компании. Они «бросают» пациентов не просто так, а потому, что не могут произвести нужные объемы, — пояснила она.

Также Елена Неволина напомнила, в России взят курс на импортозамещение, и производители стараются производить именно те лекарства, с которыми видят проблемы.

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— К сожалению, в России не все препараты могут производиться по полному циклу, а субстанций не хватает во всем мире, — сказала специалист, подчеркнув, что потребителям не стоит беспокоиться и большинство зарубежных компаний выполняют обязательства по поставкам.

Она добавила, что Минздрав тщательно следит за тем, каких препаратов не хватает. Вышло постановление правительства, которое в подобных случаях разрешает ввоз в Россию лекарств в иностранных упаковках, произведенных для других государств.

Как объяснил Сергей Шуляк, такое отслеживание возможно благодаря специальной «витрине»: это система мониторинга, созданная благодаря появлению маркировки лекарств.

Он отметил, что в правительстве тщательно отслеживают ситуацию с наличием препаратов на рынке, но, даже обнаруживая проблему, невозможно быстро разработать препарат и наполнить рынок — этот процесс занимает несколько лет.

Российское производство лекарств

Эксперт добавил, что сегодня в приоритете разработка субстанций в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова заявила на октябрьском форуме, посвященном борьбе с тромбозами, на котором присутствовал корреспондент «Известий», что доля отечественных препаратов на рынке в денежном выражении составляет 36%, и в основном это низкомаржинальные препараты. Остальные 64% — это высокомаржинальные лекарства «в основном из недружественных стран», пояснила она со ссылкой на данные крупных фармпроизводителей.

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— До сих пор, заявили коллеги, мы финансируем как страна развитие инновационной зарубежной фармацевтики, — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что необходимо оказывать фармкомпаниям поддержку на этапе разработки собственных инновационных молекул, которые в последующем могут войти в первые фазы клинических испытаний потенциальных лекарственных препаратов.

При этом Николай Беспалов из RNC Pharma заявил «Известиям», что проблема импортозамещения связана не с деньгами, а с административными процедурами.

— От государства требуются не столько прямые инвестиции, сколько различные программы государственных гарантий. То есть если производитель имеет гарантии о будущих закупках того или иного препарата, он с высокой вероятностью обойдется без инвестиций со стороны государства , сможет обеспечить финансирование либо из собственных денег, либо привлечь его со стороны, — сказал он.

Специалист добавил, что поддержка может быть не только в виде прямых инвестиций, а также в виде различных льготных режимов, в том числе налогообложения.