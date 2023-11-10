Рак и приговор: онкобольных в Алтайском крае лечили опасными препаратами

Уголовное дело против руководства крупного поставщика лекарств поступило в Центральный райсуд Барнаула. По версии следствия, компания «Алвитфарм» в рамках двух госконтрактов на 30 млн руб. поставила в местный онкодиспансер и региональному минздраву препараты, оказавшиеся во вторичном обороте. То есть сначала их вполне законно закупили для других медучреждений, но затем они попали на серый рынок перепродажи. В деле фигурирует и ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, который сейчас обвиняется по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области. «Известия» выяснили, что лекарства, которые, по словам свидетелей, хранились и перевозились неправильно, вводились пациентам.

В чем обвиняют руководство «Алвитфармы»

Две руководительницы известного алтайского поставщика лекарств — компании «Алвитфарм», предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и незаконном сбыте крупных партий лекарственных препаратов от рака , сообщили «Известиям» в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Как выяснило издание, речь идет о директоре компании Людмиле Поляковой и коммерческом директоре Юлии Пасичняк. Материалы их дела уже направлены в Центральный районный суд Барнаула, на имущество женщин наложен арест.

По данным следствия, в 2020 году минздрав Алтайского края заключил с «Алвитфарм» договор на поставку дорогостоящего препарата «Элизария» . Он закупался для поставок в государственную сеть «Аптеки Алтая». А региональный онкологический диспансер приобрел у той же компании лекарство «Адцетрис» . Оба препарата предназначены для лечения онкологических заболеваний и входят в федеральный перечень жизненно важных лекарственных средств.

— Сумма контрактов составила 30 млн рублей. Чтобы выиграть их, поставщик занизил закупочную цену препаратов: он выставил их на аукцион за сто с небольшим тысяч рублей за упаковку, при начальной цене производителя более двухсот тысяч. Однако, подозрительная дешевизна онкопрепаратов чиновников не смутила, и «Алвитфарм» выиграла контракт, — пояснили «Известиям» в алтайском СК.

В ходе следствия выяснилось, что речь шла о поставке лекарств, находившихся в незаконном вторичном обороте. При проверке документов качества и восстановлении товарной цепочки оказалось, что препараты не были куплены у производителя, а неоднократно перепродавались разным поставщикам.

При чем здесь «Биотэк»

При перепродаже поставщики должны заверять своей печатью документы качества. Среди компаний, чья печать стояла на сертификатах, приложенных к поставленным «Алвитфармом» препаратам, оказался и известный фармацевтический гигант ГК «Биотэк», сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом следствия. Основатель «Биотэка» Борис Шпигель сейчас проходит обвиняемым по делу о взятке экс-губернатору Ивана Белозерцева.

Таким образом часть лекарств, которые фигурируют в деле, «Биотэк» уже поставил по госконтрактам в другие медучреждения, но препараты там, вероятно, похитили, уточнил источник.

Далее лекарства переходили от одного дистрибьютора к другому, всю цепочку пока установить не удалось. Но следователи выяснили, что «Алвитфарм» закупил препараты у ООО «Гермес».

— Ранее ООО «Гермес» было неоднократно замечено в поставке лекарств, находящихся в незаконном вторичном обороте, — сообщил «Известиям» источник. — По данным ФАС, с 21 декабря 2021 года компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Любопытно, что руководителем компании являлся бывший полицейский — оперуполномоченный управления по налоговым преступлениям ГУ МВД по Нижегородской области Александр Самохин. Предъявить ему обвинение следствию пока не удалось — Самохина неоднократно вызвали на допрос по вопросам к ООО «Гермес», но он так ни разу и не явился.

«Известия» направили запрос в «Алвитфарм» и «Гермес» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Особые условия хранения

Класс препаратов, к которому относятся «Элизария» и «Адцетрис», требует особых условий хранения и транспортировки, которые называются «холодовой цепью». Соблюдение температурного режима при перевозке этих лекарств на всех этапах их перепродажи, должно подтверждаться специальными документами, пояснил «Известиям» руководитель центра защиты правообладателей международной Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

В случае с повторной реализацией ранее похищенных препаратов документально подтвердить «холодовую цепь» невозможно. «Алвитфарм» при заключении контрактов представил фальсифицированную «холодовую цепь» , поэтому препараты были признаны недоброкачественными, подтвердили в СК.

— Сам по себе факт отсутствия «холодовой цепи» уже ставит под сомнение качество препаратов. Вряд ли кто-то захочет ставить эксперименты над пациентами, находящимися на лечении, и применять к ним такие лекарства «на авось», — пояснил эксперт.

Кроме того, опрошенные следствием свидетели обвинения заявили, что препараты не перевозились в специальных термосумках, поэтому температурный режим наверняка был нарушен.

Оригинальны, но опасны

Обвиняемых привлекли по статье 238.1. УК РФ. Она предусматривает ответственность за сбыт не только фальсифицированных, незарегистрированных, но и недоброкачественных лекарственных препаратов, пояснил Александр Носенко.

В ходе осмотра следователи изъяли у компании компьютерную технику, в которой нашли подложные сертификаты качества и два вида счет-фактур — на сумму фактической закупки и той, о которой поставщики сообщили в минздрав и онкодиспансер, а также два набора документов «холодовой цепи». Но обвиняемые вину всё равно не признали, сообщили в СК.

Как заявили «Известиям» в краевом онкодиспансере, в контракте указывалось, что «Адцетрис» (международное непатентованное название – «Брентуксимаб ведотин») — оригинальный препарат, который до сих пор не имеет дженериков. Он предназначен для пациентов с лимфомой и поставлялся в учреждение несколькими партиями в течение года.

«По поставкам по контракту с ООО «Алвитфарм» все обязательные условия были соблюдены, все необходимые документы имелись в наличии. Также на каждую партию препаратов по запросу диспансера была предоставлена «холодовая цепь», — говорится в ответе руководства онкодиспенсера на запрос «Известий».

Препарат «Адцетрис» был произведен ранее июля 2020 года, когда в России вступило в силу требование об обязательной маркировке лекарств, пояснили в межучреждении, и добавили, что сейчас внедряют «персонифицированную система учета препаратов, позволяющую отследить, какому пациенту он был введен».

Без летальных исходов

Самое печальное в этой истории то, что часть препаратов применили к пациентам онкодиспансера, находящимся на лечении. Однако нареканий на их качество ни у врачей, ни у пациентов не было, заявили «Известиям» в диспансере.

Недоброкачественный препарат может не оказать должного терапевтического эффекта и ухудшить течение заболевания, считает Александр Носенко. Но поскольку летальных исходов в связи с его приемом не зафиксировано, найти пострадавших следствию не удалось. В результате потерпевшим по делу признали государство — а именно, минздрав Алтайского края.

Теперь чиновники должны заявить гражданский иск о возмещении многомиллионного ущерба, а также обратиться в ФАС с просьбой признать «Алвитфарм» недобросовестными поставщиками, заявил «Известиям» источник, отметив, что пока иска не было. «Известия» направили запрос в ведомство. Вместо чиновников иск о взыскании 30 млн руб. ущерба подал местный прокурор.

С введением маркировки лекарственных средств в 2020 году число недобросовестных практик в сфере их производства и реализации снизилось на несколько порядков, сообщил «Известиям» председатель Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.

— Сейчас для потребителей, приобретающих лекарства в аптеке, есть простой и понятный ориентир — наличие кода маркировки, который является свидетельством качества и безопасности продукции, — пояснил эксперт. — У злоумышленников практически не остается возможностей для сбыта нелегальных лекарств, вследствие чего они пытаются переориентироваться на сферу госзакупок, идут на откровенный подлог документов и другие преступления.

При этом маркировка и здесь помогает выявлять некачественные лекарства и цепочки их поставок, заявил председатель ОПИ. И сфера снабжения учреждений здравоохранения должна оставаться на особом контроле государства, поскольку потребитель при получении медицинской помощи не может сам проверить качество применяемых там лекарств. Региональные минздравы, соответственно, должны более внимательно относиться к отбору поставщиков, указывает Олег Павлов.

Следователи написали в алтайский минздрав представление о необходимости отслеживать ценовую политику закупаемых лекарств.

В Росздравнадзоре в ответ на запрос «Известий» о ситуации в Алтайском крае также напомнили, что в России внедрена система полной прослеживаемости движения лекарственных препаратов.

— Производители на каждую упаковку наносят неповторяемый индивидуальный код, содержащий уникальный серийный номер, — пояснили там. — Каждый пациент может лично проверить легальность приобретаемого в аптечной организации лекарственного препарата.

Благодаря федеральной системе мониторинга, выявлять факты повторного вброса лекарственных препаратов в обращение и оперативно устанавливать законных владельцев препаратов при подозрениях в краже из медицинских организаций стало намного легче, заявили в ведомстве.