Стабильность в росте: в России распространяются грипп, COVID и ОРВИ

В середине сезона гриппа в России заболеваемость находится на подъеме, свидетельствуют данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева. Она составила 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше «базовой» линии на 83%. При этом, как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, ситуацию можно характеризовать как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. Специалисты допустили, что заболеваемость пойдет на спад только в феврале–марте, и отметили важность вакцинации от гриппа и COVID-19. В настоящее время в основном распространяется грипп А (H3N2), напомнили они.

Заболеваемость растет

На середине сезона гриппа 2023/24 года в России заболеваемость остается на стабильно высоком уровне. Так, за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%, заявил Роспотребнадзор.

«В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

Рост подтвердили в НИИ гриппа имени Смородинцева. Там отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом повысилась по сравнению с предыдущей неделей, она составила 128,1 случая на 10 тыс. населения, что выше базовой линии в 70 случаев на 83%. При этом неделей ранее специалисты фиксировали 123 случая на 10 тыс. населения.

Институт отмечает постепенный рост заболеваемости с начала ноября. На неделе 6–12 ноября она составляла 63,2 на 10 тыс. населения при базовой линии в 70 случаев на 10 тыс. В настоящее время эпидпорог по гриппу превышен на 66,6%.

Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

При этом с сентября в России идет прививочная кампания. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила задачу достигнуть показателя в 60% привитого населения для предотвращения эпидемии гриппа. В ведомстве рассказали «Известиям», что по итогам 49-й недели — то есть к 10 декабря — вакцинацию от гриппа прошли почти 52,5% граждан от общего населения страны.

«Известия» в середине декабря обратились в Минздрав с просьбой о комментарии, но на момент публикации ответ не был получен.

Как защититься от гриппа

Важность вакцинации как меры профилактики гриппа подчеркивают опрошенные изданием эксперты. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил, что сегодня доступна не только вакцина против гриппа, но и обновленная вакцина от COVID-19, который по-прежнему представляет опасность для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

По мнению члена президиума Лиги здоровья нации, академика РАН Геннадия Онищенко, подъем заболеваемости последних недель также связан с недостаточными темпами вакцинации из-за позиции родителей школьников.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Мы запланировали привить 17 млн школьников, но в ряде регионов эти планы не выполнены. Есть так называемое родительское собрание, которое — и особенно хочу отметить здесь Екатеринбург — необоснованно агрессивно дискредитирует вакцинацию среди детей, — сказал «Известиям» академик.

По его словам, «взбалмошные» матери школьников, которые сами когда-то в детстве прививались, не позволяют ставить прививки своим детям.

Важность вакцинации подчеркнул и профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-терапевт и пульмонолог высшей категории Александр Карабиненко. Он отметил, что спад заболеваемости может начаться в феврале–марте, но, чтобы не заразиться на его пике, нужно заранее вакцинироваться.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

При этом он указал, что первая половина сезона гриппа 2023/24 года не характеризуется ничем специфическим.

— Сезон проходит так же, как проходил в течение последних 50 лет, — ничего страшного не произошло. Жалобы некоторых на затяжной кашель надо рассматривать индивидуально, ведь сам кашель может быть по разным причинам, часто из-за хронических заболеваний. Грипп проходит за семь дней, — пояснил профессор.

Александр Карабиненко напомнил: чтобы помочь организму, не стоит курить и важно одеваться по погоде, вести здоровый образ жизни. Анатолий Альтштейн, помимо этого, отметил важность регулярного мытья рук и ношения защитных масок в общественных местах, что особенно актуально для пожилых людей.

Почему растет заболеваемость

По мнению Геннадия Онищенко, с уходом детей на новогодние каникулы в России возможен временный спад заболеваемости ОРВИ и гриппом. Однако в некоторых регионах он спрогнозировал подъем.

— Сейчас в основном доминирует грипп А. Рост заболеваемости начнется в тех регионах, которые еще не включились в эпидемический подъем: он возможен после первой декады января. После 10 января дети выходят в школу, и числа 15–16-го продолжится рост, — отметил академик.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Также, по его мнению, подъем заболеваемости спровоцирован тем, что в начале 2023 года, после пандемии COVID-19, в стране снижен популяционный иммунитет, в том числе и среди детей.

Анатолий Альтштейн отметил, что особенность текущего сезона в том, что доминирует подвид гриппа А (H3N2).

— В меньшей степени распространяется вариант H1N1. Правда, по заразности и по патогенному действию они с H3N2 мало отличаются, — отметил вирусолог.

Он рассказал, что сложившаяся осенью 2023 года ситуация в России в некоторых странах характеризуется как тридемия — одновременное распространение трех вирусов.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Распространяются грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальная инфекция (острое вирусное заболевание, которое поражает нижние отделы дыхательных путей. — Ред.), — отметил эксперт.

При этом случаи микст-инфекций, когда человек одновременно заражается несколькими заболеваниями, крайне редки, указал он.

Анатолий Альтштейн отметил, что, несмотря на то что COVID-19 протекает относительно мягко, всё равно рекомендуется привиться обновленной вакциной, в первую очередь пожилым людям.