Худо дело: молодые россияне страдают от сомнительных БАДов

В Подмосковье подросток принял так называемый сжигатель жира и едва не умер. Это не первый такой случай в среде молодых спортсменов, склонных пытаться достичь лучших результатов при помощи сомнительных препаратов и биодобавок. Эксперты обращают внимание, что подобные средства могут вызывать зависимость и содержать смертельно опасные вещества, а торговля ими не исключает наступления уголовной ответственности. Подробности — в материале «Известий».

Путь к потребителю

Отравление диагностировали врачи после госпитализации молодого спортсмена-любителя из Орехово-Зуево (Подмосковье). Он пытался избавиться от лишнего жира в организме, а заодно и «улучшить концентрацию» во время тренировок. В его крови обнаружено повышенное содержание сильнодействующих веществ. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Как таблетки попали в руки к несовершеннолетнему, выясняется.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Торговля чудодейственными «жиросжигателями» приносит существенный доход продавцам подобных средств. В сентябре текущего года в Алтайском крае была осуждена местная жительница, которая реализовывала нелегально ввозимые из Казахстана таблетки для похудения, запрещенные к свободному обороту в РФ. Приговор был вынесен по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ».

«Известия» без труда нашли в Рунете несколько объявлений о продаже без рецепта потенциально опасных средств для похудения, содержащих эфедрин. Об опасных свойствах своего товара продавцы не упоминают. Цена на продукцию установлена в долларах США, в качестве страны-изготовителя указана Бельгия.

Вещество не только для спортсменов

Оборот эфедрина в России ограничен, однако вещество входит в состав отдельных лекарственных средств. Их используют в том числе и изготовители кустарных наркотических средств.

— Вещества извлекают из медицинских препаратов так называемые варщики для приготовления дозы. Сейчас это уже уходит в прошлое, но к этим методикам всё еще прибегают наркоманы со стажем. Для изготовления конечного вещества также используется автомобильное топливо. Это один из самых разрушительных наркотиков , — рассказал «Известиям» эксперт по международному наркотрафику Сергей Пелих.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Бывший следователь отмечает, что еще 10 лет назад таблетки, содержащие в своем составе эфедрин и псевдоэфедрин, в чрезмерном количестве ввозились в страну, несмотря на ограничения и рецептурный отпуск.

— Блистеры с веществом килограммами провозили в багаже и ручной клади из Турции, Молдавии, стран Средней Азии. Я предполагаю, что сегодня БАДы, содержащие этот опасный алкалоид, могут попадать в Россию через Закавказье, пользуясь послаблениями в связи с параллельным импортом.

В 2013 году регулятор включил эфедрин в перечень ограниченных к обороту веществ. Сегодня уголовная ответственность наступает за хранение «кустарно изготовленных препаратов из эфедрина (псевдоэфедрина) или из препаратов, содержащих эфедрин (псевдоэфедрин)» в размере от 0,5 мг.

Эфедрин и спорт

Согласно списку RUSADA на 2024 год, эфедрин, псевдоэфедрин, метилэфедрин — это стимуляторы класса S6.Б, относящиеся к особым субстанциям. Их употребление не допускается в соревновательный период. Если в крови атлета будет выявлено превышение их допустимого уровня, он не только будет дисквалифицирован, но может понести уголовную ответственность.

— К сожалению, БАДы, спортпит и различные анаболики действительно пользуются большой популярностью, потому что это легкий способ достичь желаемого результата и привести себя в нужную форму, — говорит юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. — Все анаболики и даже некоторые гормоны являются запрещенными, также за это предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Он уточнил, что факт приема устанавливается только после проведения анализов и сдачи крови с согласия самого спортсмена.

— Тогда могут быть приняты какие-либо меры. Любительский спорт таких правил не предусматривает, а вот в профессиональном или полупрофессиональном спорте предусматривается запрет на участие таких спортсменов в соревнованиях при использовании запрещенных препаратов.

Оборотная сторона медали

Практика показывает, что популярностью среди спортсменов-культуристов пользуется не только одобренное регулятором и тренерами спортивное питание, но и вещества сомнительного происхождения. Нередко спортсмены, особенно молодые, в силу возраста поддаются на рекламу в мессенджерах и блогах, где публикуются непроверенные переводные материалы (в некоторых странах запрещенные в РФ вещества по-прежнему находятся в свободном обороте). Однако неразборчивость в выборе препаратов может привести к тяжелым последствиям.

Фото: TASS/DPA/Britta Pedersen

— Подобные вещества дают иллюзию дополнительной энергии для занятий спортом, и, конечно, многим, особенно молодым людям, это нравится, — говорит главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров. — У них есть убеждение, что, если человек хочет ходить в спортзал и достигать каких-то серьезных результатов, без «фармы» не обойтись. Действительно, за короткий промежуток времени не удастся выстроить феноменально красивое тело без помощи фармпрепаратов. У юных спортсменов есть много времени для достижения результатов, но они всё равно куда-то торопятся.

С любыми спортивными добавками добиваться результатов в спорте, конечно, проще, но без них потом очень сложно, говорит доктор.