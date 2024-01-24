В Татарстане восстановили движение по трассе М-12 «Восток»
Автомобильное движение по трассе М-12 «Восток» в Татарстане восстановлено. Об этом 24 января сообщила пресс-служба «Автодора».
«Открываем движение по М-12 с 684-го до 766-го км из Москвы. Движение на трассе полностью восстановлено», — сообщила компания «РИА Новости».
На автодороге сохраняется ограничение скорости в 70 км/ч. В «Автодоре» призвали автомобилистов следить за рекомендациями на информационных табло.
Ранее, 22 января, в Татарстане возобновили движение в обе стороны по трассе М-12 «Восток» на участке с 766-го по 836-й км (от пересечения с Р-241 до Шали).
Движение по трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана 19 января было перекрыто для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. В пресс-службе «Автодора» объяснили, что из-за холмистой местности снег на дорогу метет с полей, засыпая ее в считаные минуты. По словам главы госкомпании Вячеслава Петушенко, на трассе планируется установить специальные снегозащитные ограждения.
17 января из-за сильного снегопада с ветром также перекрыли движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке с 684-го по 836-й км было открыто.