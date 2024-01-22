Попали в «Буран»: когда в Поволжье ликвидируют последствия снегопадов
Рекордные снегопады в Татарстане и соседних с ним регионах Поволжья прекратятся в ближайшее время, циклон, вызвавший их, потерял свою силу, сообщили «Известиям» метеорологи. Из-за стихии в Казани введен план «Буран», предусматривающий усиленную очистку улиц. За трое суток там выпало до 130% месячной нормы осадков. В некоторых районах города сугробы выросли до метра, а на трассы республики с полей нанесло и вовсе до 2 м снежного покрова. Ликвидация последствий стихии займет около двух недель, оценили местные власти. Но есть и позитивные моменты — объем выпавшего снега может положительно сказаться на количестве воды в Волге, которая прошлым летом была очень мелководна, считают эксперты.
«Таких сильных снегопадов не помню»
На ликвидацию последствий сильнейшего снегопада, накрывшего Татарстан, потребуется около двух недель, сообщается на портале органов местного самоуправления Казани. План «Буран» по оперативной очистке улиц города продлили до 22 января включительно.
В последние трое суток в Татарстане выпало от 17 до 47 мм осадков. Это от 60 до 130% месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре республики. Только в Казани выпало 42 мм, или 91% месячной нормы.
— Несколько десятилетий живу в Татарстане, но таких сильных снегопадов не помню. Все соседи, кто мог, помогали чистить снег во дворе дома, сугробы получились выше человеческого роста, — рассказала «Известиям» местная жительница Елена.
Настолько продолжительные и сильные снегопады бывают редко, подтвердили в Гидрометцентре республики.
«Например, в декабре 2010 года в Казани выпал 51 мм снега. Также много осадков выпало в период с 21 по 24 января 2018 года: в западных и центральных районах республики — 20–36 мм, в Казани — 27 мм», — пояснили там.
В период аномального снегопада в Казани рабочий день водителей спецтехники увеличился до 14–16 часов. В некоторых районах города высота снежного покрова выросла до метра. Это рекордный показатель за последние 14 лет, добавили в мэрии.
Управление образования Казани рекомендовало 22 января провести занятия в школах дистанционно, а в дошкольные учреждения и вовсе детей не приводить. Все выездные мероприятия с учащимися отменены, автобусы по школьным маршрутам не курсируют, рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на заседании оперштаба по уборке снега.
На фоне сильных снегопадов свободное посещение введено с 19 января и в школах Ижевска. Там за три дня, по данным местного Гидрометцентра, выпало более месячной нормы осадков. Со вторника, 23 января, школы города должны заработать в обычном режиме.
«Основной объем снега принесен с полей»
Сильный снегопад усложнил ситуацию на дорогах. За три дня метели, с 19 по 21 января, водители вызывали экстренные службы более 70 раз, это в полтора раза чаще обычного, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЭРА-ГЛОНАСС.
На трассе М-7 «Волга» в Татарстане из-за непогоды развернули мобильные пункты питания на стоянках, а также в местах скопления водителей, сообщили «Известиям» в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Водителей обеспечивают горячим питанием, питьевой водой и средствами первой необходимости.
— Основной объем снега был принесен с полей и уплотнен на проезжей части дороги при низовой метели. Высота снежного покрова на некоторых участках превышала 2 м, — отметили в ГК «Автодор».
Объем выпавшего и принесенного метелью снега с 19 по 20 января 2024 года составил 2,4 млн кубометров. Дорожники убрали с проезжей части более миллиона кубометров снега, что, по их подсчетам, эквивалентно 100 тыс. кузовов «КамАЗов». На уборке снега были задействованы погрузчики, грейдеры, шнекороторные снегоочистители.
Из-за сильного снега и низкой видимости движение перекрывали на участках федеральной автодороги М-12 «Восток» в Татарстане, на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД РФ. Ограничения для движения грузового транспорта и автобусов вводились на трассе М-7 «Волга» при подъезде к Ижевску. Участки федеральных и региональных трасс перекрывали также в Башкирии, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.
В понедельник в Татарстане дорожные службы завершили расчистку трасс, ограничение движения сохраняется на трассе М-12 «Восток», сообщили в МЧС.
— Спасатели МЧС России на автомобиле повышенной проходимости буксируют большегрузы. Уже несколько десятков освобожденных автомобилей организованными колоннами выехали по расчищенной дороге в сторону Москвы, — отметили в ведомстве.
Серьезно ограничено движение по трассе М-12 «Восток» и в Чувашии. Мобильный пункт обогрева и питания МЧС продолжает работу. Водители и пассажиры в нем могут не только согреться и попить чай, но и зарядить аккумулятор машины и сотовый телефон.
«Сильных осадков уже не ожидается»
Сильные снегопады в Татарстане стали результатом предыдущих циклонов, рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
— Две волны осадков были на прошлой неделе, и вот последняя из них случилась в выходные дни, — пояснил он.
Сейчас, по его словам, наступила небольшая передышка.
— Циклон действует южнее Татарстана, но влияет на Нижнюю Волгу и доберется до Владимира и Нижнего Новгорода. Однако это будет на излете, — пояснил он.
Осадки еще возможны в предстоящие выходные, но столь сильного снегопада уже не будет.
— На этой неделе будет время разобраться с последствиями циклона, — полагает Александр Шувалов.
Москвичей и жителей близлежащих областей, по его словам, и вовсе ожидает самая теплая неделя с начала года. Так, в среду и четверг, по прогнозам, температура воздуха составит 0...+1 ℃.
— Начиная со вторника, 23 января, ожидается температура выше климатической нормы. Такого не было с начала года, — обратил внимание метеоролог.
Есть надежда, что большое количество выпавшего снега положительно повлияет на летний уровень воды в Волге, добавила ведущий специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее «Известия» писали, что в прошлом году жители регионов Поволжья жаловались на заметное снижение уровня воды в реке. Эксперты предупреждали о негативных последствиях такой ситуации для экологии.