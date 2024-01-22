Попали в «Буран»: когда в Поволжье ликвидируют последствия снегопадов

Рекордные снегопады в Татарстане и соседних с ним регионах Поволжья прекратятся в ближайшее время , циклон, вызвавший их, потерял свою силу, сообщили «Известиям» метеорологи. Из-за стихии в Казани введен план «Буран», предусматривающий усиленную очистку улиц. За трое суток там выпало до 130% месячной нормы осадков. В некоторых районах города сугробы выросли до метра, а на трассы республики с полей нанесло и вовсе до 2 м снежного покрова. Ликвидация последствий стихии займет около двух недель, оценили местные власти. Но есть и позитивные моменты — объем выпавшего снега может положительно сказаться на количестве воды в Волге, которая прошлым летом была очень мелководна, считают эксперты.

«Таких сильных снегопадов не помню»

На ликвидацию последствий сильнейшего снегопада, накрывшего Татарстан, потребуется около двух недель , сообщается на портале органов местного самоуправления Казани. План «Буран» по оперативной очистке улиц города продлили до 22 января включительно.

В последние трое суток в Татарстане выпало от 17 до 47 мм осадков. Это от 60 до 130% месячной нормы, сообщили в Гидрометцентре республики. Только в Казани выпало 42 мм, или 91% месячной нормы.

— Несколько десятилетий живу в Татарстане, но таких сильных снегопадов не помню. Все соседи, кто мог, помогали чистить снег во дворе дома, сугробы получились выше человеческого роста, — рассказала «Известиям» местная жительница Елена.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Настолько продолжительные и сильные снегопады бывают редко, подтвердили в Гидрометцентре республики.

«Например, в декабре 2010 года в Казани выпал 51 мм снега. Также много осадков выпало в период с 21 по 24 января 2018 года: в западных и центральных районах республики — 20–36 мм, в Казани — 27 мм», — пояснили там.

В период аномального снегопада в Казани рабочий день водителей спецтехники увеличился до 14–16 часов. В некоторых районах города высота снежного покрова выросла до метра. Это рекордный показатель за последние 14 лет, добавили в мэрии.

Управление образования Казани рекомендовало 22 января провести занятия в школах дистанционно, а в дошкольные учреждения и вовсе детей не приводить. Все выездные мероприятия с учащимися отменены, автобусы по школьным маршрутам не курсируют, рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова на заседании оперштаба по уборке снега.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

На фоне сильных снегопадов свободное посещение введено с 19 января и в школах Ижевска. Там за три дня, по данным местного Гидрометцентра, выпало более месячной нормы осадков. Со вторника, 23 января, школы города должны заработать в обычном режиме.

«Основной объем снега принесен с полей»

Сильный снегопад усложнил ситуацию на дорогах. За три дня метели, с 19 по 21 января, водители вызывали экстренные службы более 70 раз, это в полтора раза чаще обычного , сообщили «Известиям» в пресс-службе ЭРА-ГЛОНАСС.

На трассе М-7 «Волга» в Татарстане из-за непогоды развернули мобильные пункты питания на стоянках, а также в местах скопления водителей, сообщили «Известиям» в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор). Водителей обеспечивают горячим питанием, питьевой водой и средствами первой необходимости.

— Основной объем снега был принесен с полей и уплотнен на проезжей части дороги при низовой метели. Высота снежного покрова на некоторых участках превышала 2 м, — отметили в ГК «Автодор».

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Объем выпавшего и принесенного метелью снега с 19 по 20 января 2024 года составил 2,4 млн кубометров. Дорожники убрали с проезжей части более миллиона кубометров снега, что, по их подсчетам, эквивалентно 100 тыс. кузовов «КамАЗов». На уборке снега были задействованы погрузчики, грейдеры, шнекороторные снегоочистители.

Из-за сильного снега и низкой видимости движение перекрывали на участках федеральной автодороги М-12 «Восток» в Татарстане, на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД РФ. Ограничения для движения грузового транспорта и автобусов вводились на трассе М-7 «Волга» при подъезде к Ижевску. Участки федеральных и региональных трасс перекрывали также в Башкирии, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.

В понедельник в Татарстане дорожные службы завершили расчистку трасс, ограничение движения сохраняется на трассе М-12 «Восток», сообщили в МЧС.

— Спасатели МЧС России на автомобиле повышенной проходимости буксируют большегрузы. Уже несколько десятков освобожденных автомобилей организованными колоннами выехали по расчищенной дороге в сторону Москвы, — отметили в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Серьезно ограничено движение по трассе М-12 «Восток» и в Чувашии. Мобильный пункт обогрева и питания МЧС продолжает работу. Водители и пассажиры в нем могут не только согреться и попить чай, но и зарядить аккумулятор машины и сотовый телефон.

«Сильных осадков уже не ожидается»

Сильные снегопады в Татарстане стали результатом предыдущих циклонов , рассказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Две волны осадков были на прошлой неделе, и вот последняя из них случилась в выходные дни, — пояснил он.

Сейчас, по его словам, наступила небольшая передышка.

— Циклон действует южнее Татарстана, но влияет на Нижнюю Волгу и доберется до Владимира и Нижнего Новгорода. Однако это будет на излете, — пояснил он.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Осадки еще возможны в предстоящие выходные, но столь сильного снегопада уже не будет.

— На этой неделе будет время разобраться с последствиями циклона, — полагает Александр Шувалов.

Москвичей и жителей близлежащих областей, по его словам, и вовсе ожидает самая теплая неделя с начала года. Так, в среду и четверг, по прогнозам, температура воздуха составит 0...+1 ℃.

— Начиная со вторника, 23 января, ожидается температура выше климатической нормы. Такого не было с начала года, — обратил внимание метеоролог.