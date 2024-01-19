На трассе М-12 «Восток» установят снегозащитные ограждения

Специальные снегозащитные ограждения планируется установить на трассе М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает 19 января.

«Появятся. В понедельник у нас будет совещание по этому вопросу», — сказал он «РИА Новости», отвечая на вопрос о специальных снегозащитных ограждениях.

Решение о том, какое количество таких ограждений будет установлено, будет принято после совещания, указал Петушенко.

Движение по трассе М-12 «Восток» на территории Республики Татарстан 19 января вновь было перекрыто для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. В пресс-службе «Автодора» объяснили, что из-за холмистой местности снег на дорогу метет с полей, засыпая ее в считанные минуты.

С ночи пятницы и до утра воскресенья на М-12 «Восток» на участках в Чувашии и Татарстане ожидается снегопад. Водителям рекомендовали отложить поездки, быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. При неблагоприятных погодных условиях рекомендуемая скорость составляет не более 70 км/ч, указали в «Автодоре».

17 января «Автодор» сообщал, что из-за сильного снегопада с ветром было перекрыто движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке 684–836-го км открыли в обоих направлениях