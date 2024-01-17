На участке трассы М-12 «Восток» закрыли движение из-за непогоды

Движение на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали приостановлено в среду, 17 января, из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автодора».

«Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684–836 км (от Канаша до Шали)», — говорится в публикации.

Город Канаш расположен в Республике Чувашия, Шали — в Татарстане.

Водителей призывают отложить дальние поездки в ближайшие сутки.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, днем 17 января на территории республики ожидается ветер 17–22 м/с, метель с ухудшением видимости, сильный снег и образование снежных заносов на дороге.

Ранее, 9 января, было восстановлено движение на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области после массового ДТП с участием 66 автомобилей. Как отмечалось, авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге.