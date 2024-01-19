В Татарстане перекрыли трассу М-12 из-за погодных условий

В Республике Татарстан полностью перекрыли движение на трассе М-12 «Восток» для всех водителей. Об этом госкомпания «Автодор» сообщила утром 19 января в своем Telegram-канале.

«По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 «Восток» на территории республики для всех видов транспорта», — говорится в сообщении.

С ночи пятницы и до утра воскресенья на М-12 «Восток» на участках в Чувашии и Татарстане ожидается снегопад. Водителям рекомендовали отложить поездки, быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. При неблагоприятных погодных условиях рекомендуемая скорость составляет не более 70 км/ч, указали в «Автодоре».

17 января «Автодор» сообщал, что из-за сильного снегопада с ветром было перекрыто движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке 684–836-го км открыли в обоих направлениях