В Татарстане частично возобновили движение по трассе М-12

В Республике Татарстан возобновлено движение в обе стороны по трассе М-12 «Восток» на участке с 766 по 836 км (от пересечения с Р-241 до Шали). Об этом 22 января сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

На участке с 684 по 766 км трассу продолжают освобождать от снега. Дорожники ждут прибытия специальной техники для расчистки двухметровых сугробов, которые с приходом морозов превратились в ледяные глыбы, отметили в госкомпании.

«Действует ограничение скорости — 70 км/ч. Оплата за проезд не будет взиматься до момента полного приведения дороги к требованиям скоростной магистрали», — предупредили в «Автодоре».

Движение по трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана 19 января вновь было перекрыто для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. В пресс-службе «Автодора» объяснили, что из-за холмистой местности снег на дорогу метет с полей, засыпая ее в считаные минуты. По словам главы госкомпании Вячеслав Петушенко, на трассе планируется установить специальные снегозащитные ограждения.

17 января из-за сильного снегопада с ветром перекрыли движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке 684–836-го км было открыло.