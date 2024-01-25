Полицию хотят обязать патрулировать общественные места. Как выяснили «Известия», такой законопроект 24 января будет направлен на отзыв в правительство депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Законопроект «О внесении поправок в закон «О полиции» разработан в целях усиления мер по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий».

Однако, как считают авторы инициативы, само по себе «право патрулирования» не говорит о такой обязанности. Вместе с тем отсутствие сотрудников полиции в общественных местах может негативно сказаться на безопасности граждан, говорится в документе.

При этом депутаты признают, что на эти цели потребуются дополнительные средства. Их они предлагают взять из программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», запланировав данные расходы в 2025 году.

«К нам поступают жалобы на то, что в тех или иных населенных пунктах, городах, поселках, где люди постоянно гуляют, некоторые граждане ведут себя неподобающе, они употребляют алкогольные напитки, хулиганят. И все эти места известны. Очень часто жители обращаются за помощью в полицию. Но полиция зачастую на это не реагирует. У нее есть свои причины — это недостаток кадров или более важные мероприятия, которые они должны проводить», — пояснил «Известиям» необходимость разработки инициативы зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, если у полиции появится обязанность патрулировать эти территории, то нарушений порядка было бы меньше, а граждане не волновались бы за свою безопасность.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2024 года существенно изменится закон о коллекторах. Нормативные документы предусматривают строгие требования к работе агентств, контроль со стороны государства, а также возможность обжаловать действия кредиторов в судебном порядке.