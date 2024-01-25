Реклама
Прямой эфир
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Мир
Посол рассказал о проведении голосования для россиян в Ираке на выборах президента РФ
Мир
Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Мир
Глава МИД ФРГ не долетела до Джибути из-за отсутствия разрешения от Эритреи
Мир
Канцлер Германии Шольц признал собственные ошибки в работе

Полицию хотят обязать патрулировать общественные места

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицию хотят обязать патрулировать общественные места. Как выяснили «Известия», такой законопроект 24 января будет направлен на отзыв в правительство депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Законопроект «О внесении поправок в закон «О полиции» разработан в целях усиления мер по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая есть у «Известий».

Однако, как считают авторы инициативы, само по себе «право патрулирования» не говорит о такой обязанности. Вместе с тем отсутствие сотрудников полиции в общественных местах может негативно сказаться на безопасности граждан, говорится в документе.

При этом депутаты признают, что на эти цели потребуются дополнительные средства. Их они предлагают взять из программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», запланировав данные расходы в 2025 году.

«К нам поступают жалобы на то, что в тех или иных населенных пунктах, городах, поселках, где люди постоянно гуляют, некоторые граждане ведут себя неподобающе, они употребляют алкогольные напитки, хулиганят. И все эти места известны. Очень часто жители обращаются за помощью в полицию. Но полиция зачастую на это не реагирует. У нее есть свои причины — это недостаток кадров или более важные мероприятия, которые они должны проводить», — пояснил «Известиям» необходимость разработки инициативы зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов.

По его словам, если у полиции появится обязанность патрулировать эти территории, то нарушений порядка было бы меньше, а граждане не волновались бы за свою безопасность.

Внимание к «шашечкам»: как ГИБДД контролирует автомобили такси
«Известия» искали таксистов-нарушителей

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2024 года существенно изменится закон о коллекторах. Нормативные документы предусматривают строгие требования к работе агентств, контроль со стороны государства, а также возможность обжаловать действия кредиторов в судебном порядке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024