Новые правила взыскания долгов: как коллекторы будут работать с должниками

С 1 февраля 2024 года закон о коллекторах существенно изменится. Нормативные документы предусматривают строгие требования к работе агентств, контроль со стороны государства, а также возможность обжаловать действия кредиторов в судебном порядке. Подробнее о том, какие права и обязанности имеют сборщики долгов согласно новому закону, — в материале «Известий».

Новые правила взыскания долгов в России по № 230-ФЗ

Взаимоотношения коллекторов и должников регламентирует закон №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату и просроченной задолженности». Главная цель поправок — внести единые правила общения с должниками со стороны банков, микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторских агентств.

Прежде всего, в обновленной версии закона появятся понятия «коллектор» и «коллекторская деятельность», которых до сих пор не было. По закону коллекторами являются коммерческие организации, которые выкупили долг у банка или микрофинансовой организации (МФО). Нововведения ограничили круг лиц, имеющих право заниматься взысканием задолженностей, и определили четкий порядок их взаимодействия с должниками.

Также в законе № 230-ФЗ появится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА) — программное обеспечение, с помощью которого должно осуществляться всё телефонное взаимодействие коллекторского агентства с должником. С его помощью коллекторы смогут вести диалог с клиентом и передавать ему голосовую информацию о задолженности. Алгоритм будет также предусматривать возможность переключения на «живого» сотрудника.

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Напоминаем, что для представителей организаций с 2019 года действуют ограничения по деятельности: они могут беспокоить должника в будние дни только с 8:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 9:00 до 20:00. Закон устанавливает, что коллекторы могут совершать не более двух звонков в неделю и восьми в месяц. Также сборщикам долгов нельзя превышать допустимое количество текстовых и голосовых сообщений: не более двух в стуки, четырех в неделю и 16 в месяц. Гражданин может отправить в офис организации письменное заявление на запрет телефонных переговоров и личных встреч. После этого сборщики долгов будут вправе уведомлять клиента о задолженности в письменной форме.

Коллекторы не имеют права общаться с должниками, которые признаны банкротами или их долги находятся в процессе реструктуризации. Данное правило касается также инвалидов I группы, недееспособных лиц, людей, находящихся на лечении в стационаре, а также беременных и матерей с детьми до 1,5 года. Кроме того, у долга есть срок давности: взыскать его можно только в течение трех лет.

Кроме того, в четверг, 18 января, Минюст предложил запретить иностранным взыскателям долгов со связями в недружественных странах работать в России. Соответствующий проект указа президента опубликовало Министерство юстиции. Ограничения распространятся и на банки с МФО.

Что такое МФО, правила работы с 1 февраля

Микрофинансовыми организациями в России являются кредиторы, выдающие физическим или юридическим лицам небольшие по сумме краткосрочные займы со сроком погашения не более месяца. По данным займам устанавливается большая процентная ставка. Процент начисляется за каждый день пользования микрозаймом.

Справка «Известий» Микрозаем — это кредит, который одобряется при менее строй оценке платежеспособности заемщика, чем в ситуации с обычным банком. Высокая процентная ставка устанавливается, чтобы компенсировать возможные риски невозврата денежных средств. В первую очередь микрозаймы позиционируются как финансовый продукт, по которому человек может взять деньги «до зарплаты».

В новой редакции закона коллекторы и сотрудники МФО могут передавать сообщения должнику через портал «Госуслуги». Для этого гражданин должен подтвердить отправку уведомлений в своем аккаунте на сайте. В течение одного календарного месяца представители организаций не могут отправлять через «Госуслуги» более двух сообщений. При нарушении правил Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может ввести ограничения на один или несколько способов взаимодействия. Ограничение вводится на 30 дней и может сниматься досрочно.

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Согласно новым правилам, при обращении коллекторы и сотрудники банка (МФО) должны сообщать имя и индикационный код, полное наименование кредитора и информацию о задолженности с указанием суммы. Коллекторы вправе определить перечень дополнительной информации самостоятельно.

В 2024 году банки и МФО обязаны направить заемщику письменное уведомление о заключении соглашения с коллекторами не позже пяти рабочих дней. Документ может быть отправлен по почте, через нотариат, портал «Госуслуги» или лично под роспись. Кроме того, кредитор обязан разместить сообщение на «Федресурсе».

Кто такие коллекторы

Коллекторами являются люди или компании, которые занимаются взысканием долгов у должников от имени кредитора. Они могут действовать от лица банков, МФО и других организаций, чтобы убедить должников возобновить платежи. Помимо этого, коллектор и сам может выступать в роли кредитора, если банк или МФО продали ему право требования.

Сейчас закон устанавливает ряд требований к коллекторам. Для осуществления легальной работы организация должна быть зарегистрирована в реестре ФССП. До 2016 года действия коллекторов практически не регулировались законами, поэтому они могли использовать различные методы для возвращения долга, в том числе угрозы, насилие или шантаж. С 1 февраля за грубое нарушение правил, в том числе повлекшее имущественный вред или вред здоровью, организация может быть исключена из реестра, а ее лицензия — аннулирована.

Фото: ТАСС/Ковалев Петр

Согласно новым правилам, коллекторами не могут быть люди, имеющее неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления против личности, в сфере экономики, против государственной власти или преступления против общественной безопасности и общественного порядка, а также преступления против мира и безопасности человечества.

Могут ли коллекторы звонить родственникам, приходить домой, подавать в суд

Новая редакция закона № 230-ФЗ не только запрещает коллекторам оскорблять должников или применять физическую силу. Работники агентства не могут проникать на жилплощадь и взаимодействовать с родными должника без согласия неплательщика. Такие действия тоже могут привести к штрафам и аннулированию лицензии.

В то же время коллекторы могут общаться с родственниками, друзьями, соседями и другими людьми из окружения должника, чтобы повлиять на него. Для этого гражданин должен подписать письменное разрешение на взаимодействие с третьими лицами и получить согласие человека, с которым впоследствии будут разговаривать.

Фото: ТАСС/ URA.RU/Вова Жабриков

Коллекторские агентства могут инициировать судебное взыскание задолженностей, поскольку при заключении договора цессии права кредитора переходят к ним. Судебный приказ формируется, если долг превышает 500 тыс. рублей. Документ выносится на основании кредитного договора и выписки по счету. Ответчик может подать возражение в течение 10 рабочих дней с даты, когда стало известно о приказе. Заемщик также может оспорить сумму, попросить о снижении неустойки или заявить о пропуске срока исковой давности.

Что делать, если банк продал долг по кредиту коллекторам

В случае, когда банк продал долг по кредиту коллекторам, необходимо проверить легальность организации. Для это нужно найти сведения об агентстве в открытом реестре ФССП, уточнить информацию о счете, связаться с агентством и попросить для ознакомления договор цессии. Если по какому-то из пунктов обнаружились расхождения в условиях или коллекторская организация не зарегистрирована, заемщик имеет право обратиться в суд.

Обычно добросовестные агентства заинтересованы в том, чтобы дать должнику возможность погасить проданную задолженность или ее часть без применения жестких мер.

Как общаться с коллекторами по новому закону

Общение с коллекторами в рамках закона не принесет должнику дополнительных проблем. С ними можно договориться об удобном графике платежей, отсрочке, уменьшении выплаты и увеличении срока кредита. Не стоит врать или грубить коллекторам, лучше честно рассказать, с чем связана задержка оплаты.

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Если уведомление о подключении коллектора не пришло, а специалист вышел на связь, гражданин имеет право отказаться от взаимодействия с ним до получения специального уведомления. Однако в любом случае необходимо обязательно узнать ФИО и должность коллектора, название агентства, а также наименование кредитора, которого он предоставляет.

Иногда коллекторы могут позвонить из-за чужих долгов. Данная ситуация возможна, если человек указал в договоре контактное лицо заемщика. Тогда помимо персональных данных коллектора необходимо выяснить, что связывает человека, к которому обратился коллектор, с должником, и понять, на каких основаниях требуется возвращение долга, а также попросить прислать копию договора.