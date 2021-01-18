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Придут шакалить: коллекторы подобрались к сфере ЖКХ

Сборщики долгов нашли поддержку у муниципальных властей в регионах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Придут шакалить: коллекторы подобрались к сфере ЖКХ
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2021-01-15 16:57:54
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Управляющие компании в регионах начали менять подход к получению недоимок по коммунальным платежам. В Волгоградской области, например, коммунальщики пытаются привлечь к этому коллекторов, а в Подмосковье разместили на домах огромные яркие баннеры с адресами неплательщиков. «Известия» разбирались, как далеко могут законно зайти структуры ЖКХ.

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Комитет ЖКХ Волгоградской области сразу после новогодних праздников опубликовал проект постановления губернатора о внесении изменений в регламент имущественных взносов на содержание «Регионального фонда капремонта многоквартирных домов». За неочевидной формулировкой скрывается возможность привлекать «сторонние организации» для «ведения претензионной и исковой работы» в отношении собственников помещений многоквартирных домов, накопивших задолженности по уплате взносов.

Автор пояснительной записки, председатель регионального комитета ЖКХ А.С. Сивокоз, ссылается на низкую собираемость взносов (86,13%) и образовавшийся в связи с этим многомиллионный долг. Силами шести штатных специалистов фонда, утверждает чиновник, решить проблему нереально из-за большой их загруженности. Поэтому и предлагается нанять, по сути, частных коллекторов, ссылаясь на успешный опыт других регионов, которые уже используют специалистов из «сторонних организаций».

Придут шакалить
счетчик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Среди таких регионов Вологодская область (уровень сбора по счету регионального оператора на конец третьего квартала 2020 года 101%), Забайкальский край (109%), Калужская область (99%), Ханты-Мансийский автономный округ (95%), Республика Башкортостан (92%)», — говорится в записке.

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Скоро разрешат

На данный момент взыскание долгов ЖКХ коллекторами запрещено, пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— Такая норма была внесена в ст. 1 закона № 230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») федеральным законом № 214-ФЗ от 26.07.2019 года. Коллекторским агентствам, состоящим в реестре ФССП, запрещено заниматься взысканием долгов по всем видам коммунальных услуг (газ, тепло, электричество, ТБО, водоснабжение и водоотведение). Однако уже в этом году в Госдуму РФ был внесен новый законопроект, по которому коллекторские фирмы смогут заниматься выбиванием долгов за коммунальные услуги. Контроль за всеми формами взыскания с должников по коммунальным услугам будет вести ФССП. Ожидается, что рассмотрение нового законопроекта возобновится после окончания пандемии коронавируса.

Придут шакалить
батарея
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По мнению другого юриста, российское законодательство не содержит прямого запрета управляющим компаниям в части обращения к коллекторским агентствам. Есть лишь строгие ограничения.

— Согласно ст. 155 ЖК РФ управляющие компании не имеют юридической возможности производить уступку прав требования (продавать долг) коллекторам, однако активно пользуются возможностью привлекать последних на договорной основе к работе по взысканию с граждан и юрлиц долгов за коммунальные услуги, — считает член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

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Скандал разразился в подмосковном Подольске после того, как местный депутат Алексей Старчак обратился в правоохранительные органы по факту расклейки баннеров 4 на 4 метра с указанием поквартирного долга жильцов на стенах многоэтажек по улицам Свердлова и 43-й Армии. «Наглядная агитация» оказалась инициативой управляющих компаний и местной власти: информацией о баннерах поделилась на своем сайте администрация Подольска.

«Данная мера направлена на побуждение злостных неплательщиков к оплате имеющейся задолженности и повышению платежной дисциплины населения в целом», — говорится в официальном сообщении от 15 декабря прошлого года. После обращений местного депутата в Госжилинспекцию Подмосковья УК МУЖРП № 5, МУП «ДЭЗ», МУП «Водоканал», МУП «УК «Лаговское» были выданы требования об устранении нарушений. Вероятно, предписание снять растяжки связано с техническими нарушениями требований к размещению информации — с юридической точки зрения, компании не нарушили закон о персональных данных и не нанесли урон репутации должников.

Придут шакалить
подъезд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Сведения, которые включают в себя сумму долга гражданина при наличии ФИО жильца либо его полного адреса проживания, считаются персональными данными, — объясняет Мария Спиридонова. — Соответственно, если управляющая компания размещает списки или объявления с указанием данной информации, полученной без согласия гражданина, то это нарушение закона. При этом не важно, где компания размещает эти сведения — в подъезде или у себя на сайте. Без разрешения должника эти действия недопустимы. Но закон не нарушен, если в объявлении указаны только номер квартиры должника и размер задолженности. Вместо номера квартиры также допустимо указать, например, номер лицевого счета. Номер квартиры или номер лицевого счета не относятся к самому гражданину, а являются данными жилого помещения. Соответственно, в этом случае согласия гражданина на публикацию данных не требуется.

Тем не менее, хватает примеров, когда указываются не только номера квартир, но и имена неплательщиков за ЖКУ. Ольга Турунина считает распространение сведений о неоплате гражданами услуг ЖКХ незаконным и аморальным.

— Подобные действия не только нарушают законодательство о защите персональных данных, но и умаляют право граждан на честь и достоинство. В подобных случаях гражданам необходимо обращаться в прокуратуру и в суд за защитой своих прав и свобод, — говорит юрист.

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Дело с дурным запахом

Есть еще одна сфера ЖКХ, куда могут в ближайшее время массово мобилизовать коллекторов — услуги по вывозу мусора. Сельские жители и владельцы участков в СНТ, которых вынудили ежемесячно оплачивать утилизацию мусора, всё чаще проявляют недовольство и открыто саботируют процесс. К примеру, в селе Староникольское Хохольского района Воронежской области более 300 жителей отказываются платить по счетам (сбор составляет 350 рублей с человека в месяц). Селяне считают, что не мусорят в принципе — остатки пищи отдают скотине, макулатуру и пластик сдают в утильсырье. Пока спор находится в рамках правового поля — идут суды.

А вот в Новгородской области к мусорщикам на помощь уже пришли профессиональные выбиватели долгов. Региональный оператор «Экосити» якобы передал стороннему «Агентству Р.О.С. долгъ» право истребовать задолженности с собственников домовладений и земельных участков. Сразу несколько жителей обратились в различные инстанции из-за звонков коллекторов и по поводу передачи их данных третьим лицам без согласия.

Придут шакалить
Мусорные контейнеры
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Оказывается, можно и не платить за некачественную или непредоставленную в полном объеме услугу, но при соблюдении ряда условий.

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— Согласно вступившим в силу 7 ноября 2020 года поправкам в Жилищный кодекс, за некачественные жилищно-коммунальные услуги можно не платить или платить не полностью, — говорит юрист Мария Спиридонова. — Для того, чтобы снизить платежи, необходимо обратиться в жилищную инспекцию с требованием направить по адресу сотрудника для проверки качества услуг. В документе следует указать период, в течение которого представитель коммунальных служб должен прибыть и сделать замеры, подтверждающие ненадлежащее качество предоставляемых услуг. Доказательством оказания некачественных услуг могут быть свидетельские показания, письменные доказательства (акты, экспертные заключения), фото- или видеосъемки проверки качества коммунальных услуг.

Их накажут, если найдут и докажут

В соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение порядка осуществления деятельности, направленной на возврат задолженности. Нарушители могут быть подвергнуты крупным штрафам.

— Ответственность может наступить для юридических лиц, для физических лиц, учредителей коллекторского агентства, для членов совета директоров. Санкция статьи предполагает такие виды наказаний? как штраф до 500 тыс. рублей, административное приостановление деятельности, дисквалификацию, — говорит Мария Спиридонова.

Придут шакалить
долги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Частью 4 этой же статьи предусмотрена ответственность за незаконное осуществление деятельности коллекторского агентства лицом, не включенным в единый государственный реестр. В этом случае санкция предусматривает штраф до 2 млн рублей.

Если же энтузиазм собирателей долгов переходит границу, отделяющую административный деликт от уголовного преступления, поплатиться они могут не только рублем..

— Так, например, ст. 330 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за самоуправство, иными словами самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, — объясняет Ольга Турунина. — Помимо указанного, коллекторы могут быть привлечены к ответственности по другим статьям, в частности за причинение вреда жизни и здоровью.

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