В Минфине России оценили ситуацию на рынке ипотеки

Минфин России контролирует ситуацию, связанную с введением банками комиссии для застройщиков, сообщил 24 января замминистра финансов Иван Чебесков. Кроме того, в министерстве считают, что массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат.

«Минфин России держит на контроле ситуацию, связанную с введением банками комиссии для застройщиков. Также мы внимательно следим за тем, как развивается рынок льготного кредитования в целом. Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры», — привела пресс-служба Минфина журналистам слова Чебескова.

В министерстве отметили: для того, чтобы льготы были действительно эффективны, нужно помогать тем, кому нужна поддержка.

«Массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат для повышения их эффективности», — подчеркнул Чебесков.

В конце 2023-го и начале 2024 года несколько крупных банков в РФ заявили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам при условии покупки жилья у застройщиков-партнеров. Как объяснила «Известиям» глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская, это означает, что кредитная организация станет взаимодействовать только с теми девелоперами, которые будут совместно с нею субсидировать кредит, что является дополнительной комиссией для участников рынка.

15 января 2024 года в пресс-службе Банка России сообщили, что, по мнению регулятора, выдача финансовыми организациями льготных кредитов на покупку жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию, увеличивает сегментированность ипотечного рынка.