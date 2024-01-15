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ЦБ сообщил о рисках при взимании банками комиссии у застройщиков за выдачу ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Взимание банками комиссий с застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски, сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России 15 января.

«Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски», — отметили там.

Регулятор объяснил, что выдача кредитными организациями льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков. Чтобы завышенные цены не приводили к системным рискам, Банк России будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов. Для кредитов с низким уровнем обеспеченности залогом предусмотрены повышенные требования к капиталу банков», — добавили в Банке России.

Кроме того, регулятор предложил оператору программы АО «ДОМ.РФ» для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии.

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В конце декабря – начале января несколько российских банков заявили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у застройщиков-партнеров. Как рассказала «Известиям» глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская, это означает, что банк станет взаимодействовать только с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать кредит, что фактически является дополнительной комиссией для участников рынка.

12 января коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина объяснила «Известиям», что комиссия, которую будут платить застройщики финансовым организациям, повлияет на стоимость квадратного метра жилья и на маржинальность девелоперов.

При этом в Федеральной антимонопольной службе сообщили, что получили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков.

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