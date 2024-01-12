ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков, сообщили «Известиям» в пресс-службе органа. Там подчеркнули, что жалобы рассмотрят в «установленном порядке». В ФАС не уточнили, поступили они от граждан или от юрлиц (например, от самих застройщиков).

Против банков могут возбудить дело в соответствии с законом «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ от 26.07.2006), рассказала партнер практики конкурентного права BGP Litigation Ирина Акимова. Взимание комиссий с девелоперов за реализацию льготной ипотеки может быть воспринято как навязывание невыгодных условий договора, что грозит штрафом от 2,5 млн до 5 млн рублей.

Помимо того, ФАС может оценить действия кредитных организаций на предмет заключения антиконкурентных соглашений, которые приводят к разделу рынка, добавил партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алексей Выручаев. Такие практики запрещены статьей 11 закона «О защите конкуренции». В этом случае банкам также грозит административный штраф размером до трех сотых размера выручки от реализации продукта.

В конце декабря — начале января несколько крупных банков сообщили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у их партнеров. Это означает, что банк станет взаимодействовать лишь с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать жилищный кредит — фактически это дополнительная комиссия для участников рынка, пояснила глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская.

Сбер приступил к такой практике с 11 января, на следующий день изменения вступили в силу в ВТБ. О планах принять аналогичные меры с 15 января сообщили в пресс-службе Альфа-банка. Совкомбанк также следит за ситуацией на рынке и в зависимости от ее развития будет принимать дальнейшее решение по льготной ипотеке, уточнили в организации. «Известия» направили запросы в крупнейшие банки.

В ближайшее время другие банки также могут ввести комиссии по льготной ипотеке для девелоперов, предупредила Юлия Архангельская из компании «Мангазея». По ее словам, это отразится на стоимости жилья. Кредитные организации по сути переложили недополученные компенсации на застройщиков.

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Ничего жилищного: ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке