Эксперт назвала последствия в случае введения банками комиссии для застройщиков

Комиссия, которую будут платить застройщики банкам, повлияет на стоимость квадратного метра и на маржинальность девелоперов, рассказала «Известиям» 12 января коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

В конце декабря – начале января несколько российских банков заявили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у застройщиков-партнеров. Как объяснила «Известиям» глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская, это означает, что кредитная организация станет взаимодействовать только с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать жилищный кредит — фактически это дополнительная комиссия для участников рынка.

Эксперт Тумайкина отметила, что застройщикам всё сложнее предлагать клиентам доступные программы приобретения жилья и при этом сохранять бизнес успешным.

«Комиссия, которую будут платить застройщики банкам, повлияет как на стоимость квадратного метра, так и на маржинальность девелоперов. Всё это отразится на покупательской способности наших граждан, что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение спроса и стагнацию рынка недвижимости», — сказала она.

Ранее в этот день стало известно, что в Федеральную антимонопольную службу поступили жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков. В пресс-службе органа рассказали «Известиям», что жалобы рассмотрят в «установленном порядке».