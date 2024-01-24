Боксер Джонсон намерен биться «как настоящий русский» в поединке с Тернером

Боксер Кевин Джонсон, который недавно получил российское гражданство, 24 января заверил, что во время предстоящей схватки с ирландцем Шоном Тернером будет биться «как настоящий русский».

«Буду биться, как настоящий русский. Теперь всё по-другому, теперь я должен представлять свою страну. И я хочу сделать это великолепно, суперзрелищно», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам боксера, за свою карьеру он еще не выходил на ринг в качестве бойца MMA. Поэтому Джонсон пока что не знает, как там всё проходит, и с нетерпением ждет бой.

«Я никогда не был там раньше и с нетерпением жду этого опыта, добиваюсь его и побеждаю. Каково быть внутри октагона, я понятия не имею», — отметил он.

Спортсмен добавил, что поединок обещает быть интересным и жестким. По его мнению, Тернер силен и разбирается в боксе. Однако в арсенале Джонсона уже есть две эффективные техники.

«Хочу победить его быстро. Это единственная разница. Это не бокс. Это 12 раундов. То, что я собираюсь сделать, я должен сделать быстро. Подготовка — мой главный инструмент, всё остальное у меня есть. То, что у меня есть сейчас, это же будет в день боя. Но я могу поработать над своей скоростью, координацией глаз и рук, а также над своей физической подготовкой», — подытожил боец.

Накануне Джонсон назвал себя стопроцентным русским. Он также заявил, что готов к бою в любое время, поскольку тренировки никогда не прекращаются на долгий срок.

Первый бой Джонсона в качестве гражданина России пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля. В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Джонсон получил российское гражданство 11 января, этот день он назвал своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.