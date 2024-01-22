Реклама
Прямой эфир
Общество
В Подмосковье ищут высаженную из поезда охраной домашнюю собаку
Мир
Польша отказалась от иска против РФ в ЕСПЧ по делу о смоленской катастрофе
Общество
Уголовное дело возбудили после обнаружения связанного тела девушки в Воронеже
Общество
Суд в Москве отправил блогера Блиновскую в СИЗО
Общество
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Авто
В России появится новый автомобильный бренд Exlantix
Мир
ЕС расширил санкции против связанных с Сирией физических и юридических лиц
Мир
В КНР спасатели нашли тела восьми жертв сошедшего в провинции Юньнань оползня
Общество
Путин обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов РФ решение соцвопросов
Мир
Источник сообщил о прибытии с начала СВО на Украину более 300 наемников из Франции
Армия
Сальдо заявил о катастрофичных потерях ВСУ в Херсонской области
Общество
Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию активов РФ элегантной мерой
Политика
«Народный фронт» завершил сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина
Мир
МИД РФ подтвердил гибель двух россиян при крушении самолета в Афганистане
Происшествия
В результате пожара в частном доме в Мытищах погиб ребенок
Сюжет:

РЕН ТВ покажет первый бой Джонсона после получения российского гражданства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РЕН ТВ покажет первый бой известного боксера Кевина Джонсона в качестве гражданина России 16 февраля в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Джонсон будет соперничать в октагоне с ирландцем Шоном Тернером.

В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко.

Помимо главного и соглавного поединков вечера зрителей ждет два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Боксеры поборются за денежный приз.

В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов. Победители этих поединков выйдут в финал и в личной встрече уже в следующем турнире суперсерии определят обладателя Гран-при и денежного приза.

Поединки будут состоять из трех раундов по три минуты. Турнир пройдет 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве и начнется в 23:00 мск. Все поединки можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Держитесь каната: как Бабанин одолел Джонсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Победитель Тайсона Фьюри стал новым чемпионом в супертяжелом весе, Шульский и Гукасян уверенно выиграли свои бои

Ранее, 11 января, появились кадры вручения Джонсону российского паспорта. Ролик опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Спортсмен оставил образец подписи в документе. После этого российский паспорт ему вручила сотрудница полиции. На церемонии Джонсон был в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Российское гражданство Джонсон получил в соответствии с указом главы государства от 9 января.

Джонсон назвал 11 января своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

Боксер обратился к главе государства 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44‑летний боксер подал необходимые документы в Самаре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024