РЕН ТВ покажет первый бой Джонсона после получения российского гражданства

РЕН ТВ покажет первый бой известного боксера Кевина Джонсона в качестве гражданина России 16 февраля в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Джонсон будет соперничать в октагоне с ирландцем Шоном Тернером.

В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко.

Помимо главного и соглавного поединков вечера зрителей ждет два боя полуфинала Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Боксеры поборются за денежный приз.

В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов. Победители этих поединков выйдут в финал и в личной встрече уже в следующем турнире суперсерии определят обладателя Гран-при и денежного приза.

Поединки будут состоять из трех раундов по три минуты. Турнир пройдет 16 февраля на волейбольной арене «Динамо» в Москве и начнется в 23:00 мск. Все поединки можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Ранее, 11 января, появились кадры вручения Джонсону российского паспорта. Ролик опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Спортсмен оставил образец подписи в документе. После этого российский паспорт ему вручила сотрудница полиции. На церемонии Джонсон был в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Российское гражданство Джонсон получил в соответствии с указом главы государства от 9 января.

Джонсон назвал 11 января своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

Боксер обратился к главе государства 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44‑летний боксер подал необходимые документы в Самаре.