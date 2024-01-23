Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае рассказали о землетрясении магнитудой 7,1 в Синьцзяне
Мир
Восемь человек погибли во время трех эпизодов стрельбы в штате Иллинойс
Мир
Политолог-американист рассказал о предвыборной дилемме Байдена
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве метель и гололедицу 23 января
Мир
В бундестаге железнодорожников призвали признать бессмысленной новую забастовку
Мир
В Китае произошло второе за сутки землетрясение
Мир
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Армия
Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК
Мир
В США разрешили убрать установленную Техасом колючую проволоку на границе с Мексикой
Мир
Трамп назвал особую черту руководителей РФ и КНР
Мир
В Бельгии заявили о невозможности отказаться от российского газа в ближайшее время
Мир
Лавров и Фидан обсудили график предстоящих двусторонних встреч
Мир
В СМИ заявили о зависимости Зеленского от внимания публики
Мир
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Общество
В Нью-Йорке скончался участник встречи с союзниками в 1945 году Николай Зайцев
Сюжет:

Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксер Кевин Джонсон, который недавно получил российское гражданство, назвал себя стопроцентным русским и рассказал во вторник, 23 января, о предстоящем поединке с бойцом из Ирландии Шоном Тернером.

«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский», — подчеркнул он.

Боксер сообщил, что к бою он готов в любое время, поскольку тренировки никогда не прекращаются на долгий срок. В периоды отдыха занятия просто не такие интенсивные. Сейчас же, по словам Джонсона, он усиленно тренируется уже несколько недель, поэтому полностью готов к предстоящему бою, который пройдет 16 февраля в Москве на волейбольной арене «Динамо».

«Этот бой будет совершенно особенным. Все дело в том, чтобы раскусить его до того, как он раскусит меня. Вот и все. На самом деле рост не дает такого уж большого преимущества, особенно если ваш оппонент не знает, как использовать это в своих интересах», — заявил спортсмен.

Держитесь каната: как Бабанин одолел Джонсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Победитель Тайсона Фьюри стал новым чемпионом в супертяжелом весе, Шульский и Гукасян уверенно выиграли свои бои

Ранее, 22 января, сообщалось, что первый бой Джонсона в качестве гражданина России 16 февраля пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Перед этим, 11 января, появились кадры вручения Джонсону российского паспорта. Ролик опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Спортсмен оставил образец подписи в документе. После этого российский паспорт ему вручила сотрудница полиции. На церемонии Джонсон был в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Российское гражданство Джонсон получил в соответствии с указом главы государства от 9 января.

Джонсон назвал 11 января своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

Боксер обратился к главе государства 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44‑летний боксер подал необходимые документы в Самаре.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024