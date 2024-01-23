Боксер Джонсон назвал себя русским на 100%

Боксер Кевин Джонсон, который недавно получил российское гражданство, назвал себя стопроцентным русским и рассказал во вторник, 23 января, о предстоящем поединке с бойцом из Ирландии Шоном Тернером.

«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский», — подчеркнул он.

Боксер сообщил, что к бою он готов в любое время, поскольку тренировки никогда не прекращаются на долгий срок. В периоды отдыха занятия просто не такие интенсивные. Сейчас же, по словам Джонсона, он усиленно тренируется уже несколько недель, поэтому полностью готов к предстоящему бою, который пройдет 16 февраля в Москве на волейбольной арене «Динамо».

«Этот бой будет совершенно особенным. Все дело в том, чтобы раскусить его до того, как он раскусит меня. Вот и все. На самом деле рост не дает такого уж большого преимущества, особенно если ваш оппонент не знает, как использовать это в своих интересах», — заявил спортсмен.

Ранее, 22 января, сообщалось, что первый бой Джонсона в качестве гражданина России 16 февраля пройдет в рамках турнира по MMA суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соглавном поединке встретятся бойцы поп-ММА Евгений Ершов и Святослав Коваленко. В первом поединке сойдутся Сергей Романов и Максим Федоров, во втором в октагон выйдут Сергей Хрисанов и Марсель Ханов.

Перед этим, 11 января, появились кадры вручения Джонсону российского паспорта. Ролик опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. Спортсмен оставил образец подписи в документе. После этого российский паспорт ему вручила сотрудница полиции. На церемонии Джонсон был в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Российское гражданство Джонсон получил в соответствии с указом главы государства от 9 января.

Джонсон назвал 11 января своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил, что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

Боксер обратился к главе государства 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44‑летний боксер подал необходимые документы в Самаре.