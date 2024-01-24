Рамасвами назвал Хейли жаждущей исключить Трампа из бюллетеня марионеткой

Факт продвижения кандидата от Демократической партии США Никки Хейли доказывает марионеточный характер ее кампании, главная цель которой — исключить Дональда Трампа из избирательного бюллетеня, заявил 24 января вышедший из предвыборной гонки предприниматель Вивек Рамасвами.

«Тот факт, что Никки продвигается вперед, обнажает уродливую изнанку этой гонки: у нее нет возможности победить Трампа через парадную дверь, поэтому ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это уродливо. Но такова истина», — написал бывший кандидат в президенты в соцсети X.

Кандидат на пост президента, бывший американский лидер Дональд Трамп объявил 24 января о своей победе на первичных выборах в Нью-Гэмпшире. Он назвал эту победу важной и выразил уверенность в победе на выборах. Хейли заявила, что намерена продолжать борьбу, и поздравила главного конкурента с заслуженной победой.

Как и предсказывал 22 января бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет в разговоре с «Известиями», Дональд Трамп имеет самые высокие шансы уйти с победой по итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Беннет отмечал, что праймериз в Нью-Гэмпшире покажут, кто с наибольшей вероятностью окажется представителем республиканцев на президентских выборах.

В тот же день кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться».

16 января Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), который 21 января снимет свою кандидатуру, а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.