Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипаж корабля ЧФ выполнил поиск мин беспилотным подводным аппаратом
Мир
Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Мир
Хейли поздравила Трампа с победой на праймериз в Нью-Гемпшире
Мир
Пятеро неизвестных проникли в посольство Ирана в Стокгольме
Мир
В Польше из тюрьмы освободились помилованные экс-глава МВД и его бывший заместитель
Мир
В столице Монголии взорвался грузовик с 60 т газа
Мир
ВОЗ сообщила о потере связи с больницей «Аль-Хейр» в секторе Газа
Политика
Кабмин в 2025 году планирует окончательно отказаться от бумажной переписки
Мир
Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа
Мир
В Великобритании признали значительное совершенствование ВС РФ за период СВО
Мир
Генсек ООН потребовал возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа через порт Ашдод
Сюжет:

Рамасвами назвал Хейли жаждущей исключить Трампа из бюллетеня марионеткой

0
Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Факт продвижения кандидата от Демократической партии США Никки Хейли доказывает марионеточный характер ее кампании, главная цель которой — исключить Дональда Трампа из избирательного бюллетеня, заявил 24 января вышедший из предвыборной гонки предприниматель Вивек Рамасвами.

«Тот факт, что Никки продвигается вперед, обнажает уродливую изнанку этой гонки: у нее нет возможности победить Трампа через парадную дверь, поэтому ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это уродливо. Но такова истина», — написал бывший кандидат в президенты в соцсети X.

Кандидат на пост президента, бывший американский лидер Дональд Трамп объявил 24 января о своей победе на первичных выборах в Нью-Гэмпшире. Он назвал эту победу важной и выразил уверенность в победе на выборах. Хейли заявила, что намерена продолжать борьбу, и поздравила главного конкурента с заслуженной победой.

Трамп оторвался: республиканцы провели первое голосование
Эксперты и политологи — о развитии предвыборной гонки в США

Как и предсказывал 22 января бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США политолог Скотт Беннет в разговоре с «Известиями», Дональд Трамп имеет самые высокие шансы уйти с победой по итогам праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Беннет отмечал, что праймериз в Нью-Гэмпшире покажут, кто с наибольшей вероятностью окажется представителем республиканцев на президентских выборах.

В тот же день кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться».

16 января Трамп по итогам кокусов в штате Айова (форма внутрипартийного отбора для его последующего участия в выборах) набрал 51% голосов. Второе место занял Десантис (21%), который 21 января снимет свою кандидатуру, а третье — бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (19%).

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024